Les fans de football remplissent les pubs à partir de 7 heures du matin avant le choc Angleterre-Allemagne

Les parieurs du pub Big Tree à Sheffield font partie des millions de personnes qui devraient se rendre chez leurs habitants pour regarder le match Angleterre contre Allemagne (Photo: ITV/Good Morning Britain)

Les fans de football ont rempli les pubs à partir de 7 heures du matin ce matin avant l’affrontement entre l’Angleterre et l’Allemagne pour l’Euro 2020.

Bien que le match n’ait commencé qu’à 17 heures, des supporters enthousiastes ont déjà été vus en train de serrer des pintes dans un café en plein air à Sheffield.

Les parieurs du pub Big Tree font partie des millions de personnes qui devraient se rendre chez leurs habitants pour regarder le match très attendu, qui se jouera à Wembley.

Le directeur général Adam Chamberlain a déclaré à Good Morning Britain: ” Nous avons eu des visiteurs de tout le pays, juste pour prendre un selfie devant le pub, c’était vraiment bien.

‘C’est le grand [tonight’s match] nous avons une salle comble à l’intérieur, de nombreuses places sont disponibles dans le café en plein air, donc si vous voulez regarder le match dans une bonne ambiance, c’est l’endroit qu’il vous faut.

Un utilisateur de Twitter qui a regardé le reportage ce matin a déclaré: “Il est 7h11 et les fans anglais sont déjà dans le pub… c’est la chose la plus anglaise que j’ai vue depuis des semaines.”

Alors que certains craignent de manquer le coup d’envoi à cause du travail, d’autres ont admis avoir pris un jour de maladie.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.



« Deuxième voyage à Wembley en 10 jours » : un utilisateur de Twitter a partagé une photo de sa pinte du matin à côté d’un menu de petit-déjeuner (Photo : Twitter/@reece_stephens1)



Les fans de Sheffield ont été vus en train de remporter le premier tour juste après 7 heures du matin avant l’affrontement entre l’Angleterre et l’Allemagne (Photo: Twitter/@jadecrissy/Good Morning Britain)

Un fan a écrit sur Twitter: “J’ai plaisanté sur mon patron toute la semaine dernière sur la façon dont j’allais” être malade “mardi avec l’Angleterre en train de jouer, bien sûr, je suis f *****g malade comme un chien.”

Un autre a déclaré: “J’ai mal au ventre le matin où l’Angleterre affronte l’Allemagne. Je pense que mon patron me tuerait si j’appelais malade aujourd’hui ! Mais je me sens [sick]. Bon sang! Viens en Angleterre!’

Les parcs de supporters à travers le pays ont été vendus, car plus de cinq millions de pintes devraient être achetées pendant le match afin de stimuler l’industrie hôtelière.

Pendant ce temps, certains patrons laisseront partir leur personnel plus tôt.

Un fan s’est vanté: “Quand vous pensez que vous devez travailler quand l’Angleterre contre l’Allemagne est en cours mais que votre patron vous permet de partir plus tôt.”



‘WEMBLEY ROUND’: les fans anglais ont commencé tôt mardi avant l’affrontement avec l’Allemagne à 17h (Photo: Twitter/@bcfc_glenn)



“Deux pintes à midi”: un fan anglais se vante de son intention de retirer un malade (Photo: Twitter/@FredCurtisll)



« Je suis intelligent comme un fou » : une fan d’Angleterre réserve son vaccin pour qu’elle sorte tôt du travail et se rende au pub à temps pour le coup d’envoi (Photo : Twitter/@shannon_walkerx)



“Je suis malade comme un chien”: un fan d’Angleterre dit qu’il a tiré un malade pour attraper le match Angleterre contre Allemagne (Photo: Twitter/@liamacall)

Un autre a déclaré: “Le patron nous laisse finir à 16 heures aujourd’hui pour rentrer à la maison à temps pour le match contre l’Angleterre!” Quel beau geste.’

Cela survient après que le Congrès des syndicats (TUC) a encouragé les employeurs à prendre des dispositions pour que leur personnel puisse regarder le match le plus attendu depuis des années.

La secrétaire générale du TUC et partisane de l’Angleterre et d’Arsenal, Frances O’Grady, a déclaré: ” Des millions de travailleurs à travers le Royaume-Uni voudront encourager leurs équipes nationales lors de l’Euro 2020 – surtout après le report du tournoi l’année dernière.

«Les patrons devraient parler à leur personnel et essayer de laisser les gens qui veulent regarder les matchs le faire, que ce soit au travail ou à la maison – puis récupérer leur temps par la suite.



Des millions de fans devraient se rendre au pub aujourd’hui avec cinq millions de pintes qui devraient être achetées lors du choc Angleterre-Allemagne (Photo: Peter Macdiarmid/LNP)



Un travailleur chanceux dit que son patron les laisse partir tôt pour assister au coup d’envoi de l’Angleterre contre l’Allemagne (Photo : Twitter/@bbe_25)



Un autre fan se vante d’avoir été autorisé à quitter le travail plus tôt, affirmant qu’il avait hâte de ” descendre au pub en chantant des chansons anglaises ” (Photo: Twitter/@joshuareilly12)

« Qu’il s’agisse d’événements sportifs majeurs comme l’Euro 2020, d’assister à un rendez-vous médical ou de récupérer les enfants à l’école, permettre aux gens plus de flexibilité dans la façon et le moment où ils font leur travail les rend plus heureux. Cela réduit l’absentéisme et augmente la productivité.

Certains travailleurs moins chanceux ont dû faire preuve de créativité pour s’assurer qu’ils quittent le bureau à temps pour le coup d’envoi.

Un employé a admis: “Réservation d’un vaccin à 15h30 mardi pour terminer tôt au travail pour le match contre l’Angleterre.”

Un autre a ajouté : « Angleterre-Allemagne. Prenant un autre jour de maladie et buvant deux pintes à midi.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();