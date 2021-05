Les fans de football sont de retour! Les deux derniers matchs de la saison de Premier League auront le drame supplémentaire des supporters alors que Liverpool, Chelsea et Leicester se battent pour le top quatre

Les fans de football de tout le pays peuvent se réjouir car les stades sont ENFIN ouverts à nouveau.

Cela faisait longtemps à venir et à regarder le football à la télévision, avec un faux bruit de foule, ce n’est tout simplement pas la même chose.

.

Il y avait 21000 personnes à Wembley pour voir Leicester remporter la FA Cup samedi

L’année dernière a été difficile pour nous tous au milieu de la pandémie de coronavirus, mais revenir dans les stades donne l’impression qu’un semblant de normalité est de retour.

Les deux derniers tours de la saison de Premier League se joueront devant les fans, alors que la course des quatre premiers s’intensifie.

Il y avait 21000 personnes à Wembley pour la finale de la FA Cup samedi entre Leicester et Chelsea, le gouvernement l’utilisant comme un événement test, ouvrant, espérons-le, la voie à un assouplissement plus large des restrictions.

Cela montrait à quel point nous les avions manqués. Les acclamations. Le chant. Les huer. Les hauts. Les bas. Tout cela a ajouté au drame du spectacle.

À moins d’être un fan de Chelsea, comment pourriez-vous être réticent à regarder les joueurs de Leicester célébrer avec leurs fans après avoir remporté le trophée pour la première fois de leur histoire?

Après tout, cela fait plus d’un an que les terrains de la Premier League étaient à pleine capacité. Personne ne le savait à l’époque, mais la victoire 4-0 de Leicester contre Aston Villa le lundi 9 mars 2020 devait être la dernière fois qu’un stade accueillait des salles pleines.

L’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus en Angleterre est entré en vigueur le lundi 17 mai, ce qui signifie que les gens de tout le pays peuvent boire dans un pub, aller au théâtre et au cinéma et assister à des événements sportifs en direct.

.

Les fans de football étaient ravis de revenir regarder les événements en direct, les supporters étant désormais autorisés dans les stades à travers le pays.

Combien de fans sont autorisés?

Jusqu’à 10 000 personnes ou un quart de la capacité, selon la plus petite des deux, seront autorisées dans les plus grandes salles comme Wembley.

Cependant, les stades plus petits seront limités à 4 000 personnes ou à la moitié de leur capacité, selon la valeur la plus basse.

La Premier League a toutefois décidé de ne pas autoriser les supporters à l’extérieur aux deux derniers matches de la saison.

La Gameweek 37 se jouera le mardi 18 mai et le mercredi 19 mai tandis que le dernier jour de la saison aura lieu le dimanche 23 mai.

Qu’est-ce que ça fait d’être de retour?

L’animateur de talkSPORT Andy Jacobs était à Wembley samedi pour voir sa bien-aimée Chelsea perdre et malgré sa déception du résultat, il était heureux d’être à un match en direct.

Jacobs a déclaré: «Être là, être à un match et pouvoir aller à un match était juste le paradis. C’était le paradis.

«Même les choses qui m’ennuient vraiment, comme lorsque vous voyagez en métro jusqu’à Wembley et que les fans s’entendent et commencent à chanter et à intimider tous les autres passagers, je n’aime jamais vraiment ça, mais samedi, je me suis joint.»

.

C’était un spectacle brillant de voir les fans redescendre Wembley Way

Quand étaient-ils pour la dernière fois dans les stades?

Jusqu’à 2000 fans ont été autorisés à participer à un certain nombre de matches de Premier League en décembre, la dernière fois que les fans étaient présents à des matchs de haut niveau, avant que le pays ne soit à nouveau verrouillé.

À la fin du deuxième lock-out national en décembre, les clubs étaient autorisés à avoir un nombre limité de supporters s’ils se trouvaient dans une zone de niveau deux.

Le dernier match de Premier League à accueillir les fans était Everton vs Chelsea le 12 décembre – il y a 157 jours.

Des événements pilotes ont également eu lieu le mois dernier, notamment lors de la finale de la Coupe Carabao avec 2000 supporters de Tottenham et de Man City autorisés à y aller.

.

Tottenham et Man City avaient 2000 supporters chacun pour la finale de la Coupe Carabao

Quand les stades complets sont-ils autorisés?

On espère que les stades pleins seront une chose une fois toutes les restrictions terminées, ce qui est prévu pour le 21 juin.

La nouvelle saison de Premier League commence le 14 août et le chef de la ligue, Richard Masters, était optimiste, les choses «reviendraient à la normale» à partir de cette date.

Il a déclaré plus tôt ce mois-ci: «Je suis vraiment optimiste que nous serons pleins. Toute la musique d’ambiance et les messages émanant du gouvernement sont positifs.

«La sécurité passera toujours en premier et peut-être que l’expérience des fans sera légèrement différente. Mais je suis optimiste.

«C’est notre objectif et tout ce que nous devons mettre en place, avec notre bilan, les clubs interviendront et le feront. Les foules à pleine capacité sont l’ingrédient manquant.

«Cette saison a été incroyable à bien des égards. Je n’ai aucune crainte que la saison prochaine soit tout sauf compétitive et chaotique, comme celle-ci.

.

Un petit nombre de fans ont été autorisés à revenir en décembre, avant que cela ne soit arrêté au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus

Combien de fans sont autorisés à l’Euro 2020?

La FA a déclaré à l’UEFA que les matchs de la phase de groupes à Wembley peuvent avoir jusqu’à 25% de la capacité du stade – un nombre similaire au nombre de supporters lors de la finale de la FA Cup.

On espère que pour les huitièmes de finale, cela pourra être porté à environ 50%, car cela interviendrait après le 21 juin – date à laquelle les restrictions devraient prendre fin en Angleterre.

Ce n’est pas entièrement gravé dans la pierre, cependant, car il y a encore une chance que la date du 21 juin soit repoussée.