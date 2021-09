Les fans de Fortnite furieux alors qu’Epic Games promet de se battre contre Apple

Certains fans de Fortnite sont furieux contre les plans d’Epic Games de se battre contre Apple dans sa bataille juridique sur l’App Store, et la révélation que Fortnite ne reviendra pas de sitôt sur l’App Store.

Hier, un tribunal a décidé qu’Apple ne serait plus autorisé à empêcher les développeurs de diriger les clients vers d’autres formes de paiement en dehors de leurs applications. Alors que certains développeurs ont salué cette décision comme une victoire massive, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, ne l’a certainement pas vu de cette façon. Epic Games a confirmé son intention de faire appel de la décision du tribunal, qui a favorisé Apple pour 9 des 10 procès, et Tim Sweeney a déclaré que la société se poursuivrait.

Certains fans de Fortnite, cependant, ne sont pas satisfaits de la décision de Sweeney et d’Epic, ou de son indication que Fortnite ne reviendrait sur l’App Store que “quand et où Epic peut proposer un paiement in-app en concurrence loyale avec le paiement in-app d’Apple, transmettre les économies aux consommateurs”, un argument que le juge Gonzalez Roger a rejeté comme “déficient”.

En réponse aux commentaires de Sweeney, certains fans (y compris des créateurs vérifiés) ont exprimé leur mécontentement :

Absolument dégoûtant de la façon dont vous avez utilisé la plate-forme Fortnite Mobile comme levier dans votre guerre contre les App Stores. Vous devez avoir oublié les MILLIONS de joueurs qui n’ont plus accès à un jeu que nous aimions et soutenions autrefois. C’était une course amusante, merci de l’avoir gâché.

Un autre a sonné en déclarant “Ratio par la communauté Fortnite Mobile que vous avez laissé derrière”, et un autre a déclaré: “S’il vous plaît arrêtez, nous voulons Fortnite sur iOS”.

Nous voulons juste rejouer. Nous sommes restés fidèles pendant 4 saisons, ce qui équivaut à plus d’un an de jeu. J’ai dépensé tellement d’argent sur vbucks et d’autres aussi. Nous voulons juste rejouer. Tu perds juste ta base de joueurs et tes fans

– Manager Mairu (@MairuFn) 10 septembre 2021