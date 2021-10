Les fans de Friends sont en deuil dimanche après la mort de James Michael Tyler dimanche. Tyler était aimé pour jouer Gunther, le directeur du café Central Perk où le gang se réunissait dans presque chaque épisode. L’acteur est décédé des suites d’une longue bataille contre un cancer de la prostate de stade 4. Il avait 59 ans.

Tyler est décédé paisiblement dans sa maison de Los Angeles, a déclaré à Variety son ami de longue date et manager Toni Benson. « Les proches de Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer et mari aimant », a déclaré la famille de Tyler dans un communiqué publié par Benson. « Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous le rencontriez une fois, vous vous faisiez un ami pour la vie. » Tyler laisse dans le deuil sa femme, Jennifer Carno.

Tyler, né au Mississippi, a reçu un diagnostic de cancer de la prostate de stade 4 en septembre 2018, mais il n’a présenté son diagnostic qu’en juin lors d’une interview au Today Show. Il a ensuite fait campagne pour sensibiliser au cancer de la prostate et a exhorté les individus à passer un test PSA (antigène spécifique de la prostate) dès 40 ans. En juillet, il a également interprété « If You Know » de Stephan Kalinich pour une vidéo visant à promouvoir la Fondation du cancer de la prostate. .

‘Vous nous manquerez’

repose en paix james michael tyler (Gunther), tu vas nous manquer pic.twitter.com/c7WKJEEOWp – pas de contexte phoebe buffay (@nocontextbuffay) 24 octobre 2021

Après le diagnostic de Tyler, il a déclaré que ses médecins étaient initialement optimistes jusqu’à ce que le cancer se propage à d’autres parties de son corps, laissant le bas de son corps paralysé. « Il y a d’autres options disponibles pour les hommes s’ils l’attrapent avant moi », a déclaré Tyler à Today. « La prochaine fois que vous vous présenterez pour un examen de base ou pour votre bilan de santé annuel, demandez à votre médecin un test PSA. C’est facilement détectable… S’il se propage au-delà de la prostate jusqu’aux os, ce qui est le plus répandu dans ma forme, il peut être beaucoup plus difficile à gérer. »

‘Vous étiez la meilleure!’

Au revoir Gunther, Central Perk va vous manquer ! Tu étais et tu seras toujours aimé ! Vous étiez le meilleur serveur et directeur ! ❤️

James Michael Tyler décède aujourd’hui à 59 ans d’un cancer de la prostate.😔😢 pic.twitter.com/TkMW8qD8jS – Drake Ramoray (@Miarcury) 24 octobre 2021

Lorsque HBO Max a sorti son spécial réunion d’amis plus tôt cette année, les fans ont été surpris que Tyler n’apparaisse pas en studio avec le casting principal. Au lieu de cela, il n’est apparu que via Zoom. Lors de son apparition dans Today, il a déclaré qu’il ne voulait pas « déprimer » la spéciale en révélant son diagnostic de cancer. « C’était aigre-doux, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas faire partie de cela physiquement et de faire une apparition sur Zoom, essentiellement, parce que je ne voulais pas déranger, vous savez ? » il a dit. Faites défiler pour voir comment les fans de Friends rendent hommage à Tyler.

« Une âme si gentille et gentille »

RIP James Michael Tyler Il était stellaire en tant que Gunther sur #Friends. Offrant toujours une ligne incroyable et hilarante. pic.twitter.com/060U9MN3Sp – Jeff Dwoskin a un podcast (@bigmacher) 24 octobre 2021

« Pas Gunther. N’importe qui d’autre que Gunther. une âme si gentille. Tellement reconnaissante de l’avoir rencontré. Quel honneur. Repose en paix, James Michael Tyler », a écrit un fan.

« Une légende vivante qui restera toujours avec tout le monde »

Warner Bros. Television pleure la perte de James Michael Tyler, un acteur bien-aimé et faisant partie intégrante de notre famille AMIS. Nos pensées vont à sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz – AMIS (@FriendsTV) 24 octobre 2021

« RIP James Michael Taylor. Une légende vivante qui restera toujours avec tout le monde d’ici à toujours », a tweeté un fan.

‘Tu vas nous manquer’

Entendre cela à propos de Gunther me brise le cœur… beaucoup de prières à sa famille et à ses amis – Dee (@dmechelle91) 24 octobre 2021

« RIP James Michael Tyler. tu étais le meilleur Gunther. Tu vas nous manquer », a tweeté un autre fan.

« Il a toujours été un délice »

Désolé d’apprendre le décès de #JamesMichaelTyler. Il a toujours été un délice en tant que Gunther sur des amis. pic.twitter.com/dHlqHVTqn4 – Alyssa Christian Ⓥ (@amusic20) 24 octobre 2021

« Triste nouvelle. RIP Gunther !! Condoléances à sa famille et à ses amis, condoléances également au casting des AMIS car ils ont perdu l’un des leurs », a écrit un autre fan.

