Les fans de ‘Fuller House’ sont méfiants après avoir vu l’Instagram de Candace Cameron Bure

Plus d’un an s’est écoulé depuis la sortie du dernier épisode de la cinquième et dernière saison de Fuller House sur Netflix. Heureusement, les fans du spin-off de Full House ont eu un aperçu de leurs membres préférés de la distribution se réunissant dans la vraie vie, grâce à Candace Cameron Bure.

Au cours du week-end, l’actrice, mieux connue pour incarner DJ Tanner, a publié une série de photos réconfortantes sur Instagram mettant en vedette quelques-unes de ses co-vedettes de Fuller House : Michael Campion (Jackson Fuller), Elias Harger (Max Fuller), Juan Pablo Di Pace (Fernando ), Soni Bringas (Ramona Gibbler) et John Brotherton (Matt Harmon). On ne sait pas si c’est la première fois que l’équipe de Fuller House se voit au milieu de la pandémie de COVID-19, mais c’est possible étant donné que la saison 5 a terminé la production en novembre 2019.

“J’ai pu voir ma famille Fuller House aujourd’hui et cela m’a rendu le cœur TELLEMENT HEUREUX !!!” a-t-elle écrit sur Instagram. “Je vous aime tous et vous me manquez TELLEMENT ️🧡💛💚💙💜.”

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Juste au bon moment, les fans de Candace et Fuller House ont inondé la section des commentaires Instagram de messages doux sur les retrouvailles. “AIME ÇA !!! ♥ ️ ♥ ️😭😭 », a déclaré un fan. « MISS YOU GUYS TOUS LES JOURS ️😭 », a commenté un adepte.

Sans surprise, voir le casting de Fuller House a suscité une lueur d’espoir (et de suspicion!) Qu’ils se réunissaient pour un nouveau projet potentiel Tanner-Fuller. « Dites-moi que vous enregistrez un spécial Fuller House 😍😍😍 ça ne devrait pas être fini ! Nous aimons le regarder en famille », a écrit une personne. «Je prendrai toutes les retombées de Fuller House, s’il vous plaît et merci. 😍🏘 », a déclaré un autre fan. “Maison plus complète !!!! J’ai besoin d’une nouvelle saison s’il vous plaît !!!! », a ajouté quelqu’un d’autre.

Il s’avère que le casting de Fuller House s’est réuni en l’honneur du créateur de la série, Jeff Franklin. Selon les différentes publications Instagram du groupe, Jeff déménage de New York à Miami, et il a organisé une dernière célébration dans la Big Apple.

Cela dit, cela ne peut pas faire de mal de croiser les doigts pour un spin-off à l’avenir. Après tout, nous savons d’après la conversation de Good Housekeeping avec Candace l’année dernière qu’elle continue de rester proche de ses co-vedettes Jodie Sweetin et Andrea Barber.

“Nous trois par chat vidéo. Je leur parle tous les jours. Nous Marco Polo. Nous aimons Marco Polo”, a-t-elle déclaré précédemment à Good Housekeeping. “Et dans les textes de grand groupe, il y a différents groupes, je parle avec John [Stamos], Bob [Saget], et Dave [Coulier] trop. “

Dans la même interview, Candace a également déclaré fièrement: “Si je suis connue pour toujours sous le nom de DJ Tanner et la grande sœur de tout le monde, je serai ravie et heureuse.”

Selena Barrientos Rédactrice en chef adjointe du divertissement et des actualités Selena Barrientos est la rédactrice en chef adjointe du divertissement et de l’actualité pour Good Housekeeping – elle écrit et fait des reportages sur les dernières émissions et films, en plus de mettre en lumière les célébrités Latinx.

