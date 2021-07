Les fans de Glastonbury restent hors de l’événement en raison de problèmes techniques

in

Anna Barclay pour le festival de Glastonbury / ..

. – Avez-vous déjà sauté une clôture pour entrer dans un concert ? L’équivalent moderne de cela aurait pu se produire samedi, après que les fans aient pu regarder gratuitement le plus grand festival de musique du Royaume-Uni après avoir subi des problèmes techniques.

Les fans britanniques qui ont acheté des billets de 20 £ (28 $) pour voir l’événement de Glastonbury en direct n’ont pas pu voir les performances d’artistes comme Coldplay, Jorja Smith et George Ezra, et les organisateurs ont été contraints de publier un lien vers une émission gratuite.

“Encore une fois, nous sommes vraiment désolés pour les problèmes de la première partie de la diffusion”, a déclaré l’organisatrice du festival Emily Eavis dans un tweet. “Mais merci pour tous les messages de soutien, ainsi que les réponses incroyables sur l’événement lui-même.”

Que s’est-il passé au numérique de Glastonbury ?

L’émission “Live at Worthy Farm” a commencé à 19h00 heure locale (14h00 HE), mais quelques minutes plus tard, les fans se sont plaints en ligne de ne pas pouvoir voir le premier acte, Wolf Alice, bien qu’ils l’aient déjà payé.

Driift, la société partenaire de Glastonbury pour la diffusion en direct, a déclaré dans un communiqué qu’elle était “dévastée” par les défaillances techniques.

L’organisateur de l’événement en ligne, qui a présenté avec succès des artistes tels que Niall Horan et Andrea Bocelli, a publié un nouveau lien deux heures après le début de l’émission, permettant aux fans de la revoir gratuitement.

“En fin de compte, j’ai pu voir tout le festival, mais bien sûr, l’organisation de l’événement n’a pas été à la hauteur de ce qu’un festival aussi important que celui-ci est censé accomplir”, a déclaré Ana Bravo Díaz, qui a tenté d’accéder au festival. en ligne depuis Madrid (Espagne) après avoir payé un billet.

Bravo Díaz a déclaré dimanche à CNN qu’il n’avait pas pu accéder à l’émission pendant deux heures et que, même lorsqu’il le pouvait, il n’y avait pas d’option pour revenir au début ; cela ne pouvait être fait que lorsque le spectacle était terminé.

Il a ajouté qu’il ne s’était pas vu proposer de remboursement directement, mais Driift a mis un formulaire à la disposition de ceux qui souhaitent en faire la demande. Il a déclaré que toute personne ayant acheté un billet aurait également accès aux émissions de dimanche et qu’un lien de visualisation serait également disponible jusqu’au 30 mai.

« Problèmes techniques, inacceptable »

Driift a envoyé à CNN une deuxième déclaration dimanche dans laquelle elle a dit qu’elle était “mortifiée” et que les problèmes techniques étaient inacceptables.

“Driift n’est pas une entreprise technologique ou une plate-forme médiatique, et nous comptons sur une société tierce pour certains aspects de la diffusion de l’événement”, a-t-il déclaré.

“Ce fournisseur a déjà identifié la cause des problèmes de la nuit dernière et alors que nous attendons un rapport technique complet, il n’y a eu aucun problème ultérieur pour les acheteurs de billets qui ont accédé aux émissions qui ont suivi pour l’Amérique du Nord ou l’Australie.”

La société d’événements a également présenté ses excuses à Glastonbury, aux artistes et aux clients. Il a ajouté qu’il ne gagnait pas d’argent grâce à l’événement diffusé en ligne.

Glastonbury n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un an de plus sans festival en présentiel

Les organisateurs de Glastonbury ont déclaré en janvier que le célèbre festival de musique britannique serait annulé pour la deuxième année consécutive au milieu de la pandémie de covid-19.

Les billets déjà achetés seront reportés à 2022, date à laquelle Glastonbury vise à organiser son deuxième événement en cinq ans, après une année sabbatique en 2018 et deux événements consécutifs annulés.

La diffusion en ligne était censée fournir un financement indispensable pour l’événement en 2022, tout en soutenant également les organisations caritatives Oxfam, Greenpeace et WaterAid, selon le site Web de Glastonbury.

Le réalisateur nominé aux Grammy, Paul Dugdale, a créé la production de cinq heures, qui emmène les téléspectateurs dans une visite virtuelle du site du festival. La décision n’a pas affecté trois autres transmissions dans d’autres fuseaux horaires.

Vous pouvez regarder le livestream ici. Aucun code requis. https://t.co/cX5WBZInCk – Festival de Glastonbury (@glastonbury) 22 mai 2021

“Nous avons mis tout notre cœur et notre âme dans la réalisation de cet événement, et nous en sommes très fiers. Nous sommes également extrêmement reconnaissants à tous les artistes qui ont pris leur temps pour livrer des performances impressionnantes”, a déclaré Eavis dans un autre tweet.

L’émission sera à nouveau diffusée dimanche.

L’un des festivals les plus prestigieux

L’événement de renommée internationale se déroule généralement sur 364 hectares de la ferme familiale Eavis à Somerset, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Le festival 2019 a attiré une foule de 175 000 participants et a présenté des performances de The Cure, Stormzy, The Killers, entre autres.

Glastonbury – probablement l’événement musical live le plus prestigieux au monde – a été présenté par une multitude de stars britanniques et mondiales depuis sa première date en 1970, dont David Bowie, les Rolling Stones, Oasis, U2 et Beyoncé.