Les fans de Goku peuvent désormais télécharger une « démo gratuite » de Dragon Ball Z: Kakarot On Switch

Le dernier jeu Dragon Ball sorti sur Switch était « Kakarot » – un jeu vidéo racontant l’histoire de Goku dans la série animée Dragon Ball Z. Si vous ne savez toujours pas si ce jeu vous intéresserait ou non, alors pourquoi ne pas essayer la démo nouvellement disponible.

Oui, c’est vrai – Bandai Namco a rendu une « démo gratuite » du jeu Switch disponible via Nintendo.com et l’eShop. Il est disponible dans le monde entier, peut être téléchargé dès maintenant et fait environ 1,7 Go.

Pour ceux qui n’ont pas encore expérimenté la vie dans le monde de Dragon Ball Z…

Une version démo gratuite de #DBZK est désormais disponible dans le monde entier pour consoles et PC ! pic.twitter.com/BSyQNEgJaH— Jeux de Dragon Ball (@dragonballgames) 16 décembre 2021

Si vous n’avez pas encore joué à ce jeu, voici comment nous l’avons résumé dans notre revue Nintendo Life :

« Dragon Ball Z: Kakarot ne fait peut-être pas grand chose de plus que de raconter l’histoire de Dragon Ball, mais il le fait assez bien pour que les fans existants trouvent de la joie à explorer le monde et à combattre les méchants emblématiques de la franchise. Malgré le manque de profondeur de son combat et un inconvénient technique mineur à contourner, le jeu se sauve en élargissant la quantité déjà massive de connaissances Dragon Ball disponibles et en offrant aux fans les moments de vie dont nous avions tant besoin. Je ne trouve pas grand-chose à aimer ici, mais c’est un récit plus qu’utile d’une histoire emblématique. »

