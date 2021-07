Les fans de « Gossip Girl » d’aujourd’hui veulent de l’épargne, disent Eric Daman et ThredUp – WWD

Ce tour de table, “Gossip Girl” sert quelque chose de durable.

Dans le cadre d’un partenariat annoncé jeudi, le créateur de costumes de “Gossip Girl”, Eric Daman, s’associe à ThredUp pour créer des boîtes de style à thème afin de donner aux fans “un look à l’écran durable à tout prix”.

Les boîtes stylisées varient en termes de prix et de tailles et sont organisées par Daman. Trois boîtes stylisées donnent accès au style emblématique de la ville de New York infusé dans le spectacle : The Upper East Side Thrift Box (robes trapèze, appartements, chemisiers), The Lower East Side Thrift Box (imprimé léopard, cuir et LBD) et The Brooklyn Thrift Box (sac banane, hauts oversize, shorts de motard).

Dire que l’épargne devient de plus en plus une partie importante de la conversation sur la mode, Daman a exprimé son enthousiasme pour le partenariat ThredUp et a retracé son parcours en stylisant à la fois l’original et le remake – qui est maintenant diffusé sur HBO Max.

“J’ai adoré styliser l’original” Gossip Girl “, et c’était un défi passionnant de repenser le look de la série pour un public moderne de la génération Z”, a-t-il déclaré. “Cette fois-ci, j’ai incorporé un mélange de marques hautes et basses, y compris des pièces d’occasion et idiosyncratiques pour refléter la façon dont la mode est devenue plus inclusive.”

L’émission originale avec Blake Lively (Serena van der Woodsen) et Leighton Meester (Blair Waldorf) a été diffusée pour la première fois sur The CW en septembre 2007 et s’est terminée cinq ans plus tard. Ensuite, des bandeaux preppy, des logos de créateurs et un air de supériorité ont défini l’ensemble de l’Upper East Side.

Cependant, des différences de style flagrantes existent aujourd’hui. La Serena van der Woodsens et le Julien Calloways (le personnage principal du remake) de Constance Billard – qui soutiennent tous deux le statu quo social dans l’école préparatoire d’élite – seraient en désaccord sur leurs opinions sur la mode.

Très influente mais avec un faible pour sa demi-soeur Zoya (dont le transfert à l’école suscite la controverse dans le cercle d’amis de Calloway), Calloway porte régulièrement des sacs à main comme des sacs de selle Dior vintage et des Baguettes Fendi.

“Lorsque j’ai coiffé l’original” Gossip Girl “, je n’ai pas épargné un seul article parce qu’il ne correspondait pas du tout aux personnages. Serena van der Woodsen n’aurait pas été attrapée morte dans un vêtement usagé ! Daman a réitéré.

Le public de la génération Z veut quelque chose de plus accessible que le dernier, le plus récent et le plus grand.

« La mode a évolué depuis la sortie de l’émission originale, et maintenant la mode économe correspond à la philosophie des nouveaux personnages en tant que consommateurs de la génération Z. Ils se soucient davantage de l’environnement et adorent les trouvailles d’occasion uniques. Je suis devenu plus conscient de l’impact de la mode sur la planète au fil des ans, et j’aimerais incorporer plus de mode économe et durable dans mon style à l’avenir », a ajouté Daman.

Décrivant un amour pour les grands magasins d’aubaines de New York (transféré d’une éducation du Midwest), Daman a déclaré que les inconnues physiques de la conception de l’émission au milieu de la pandémie l’ont fait pivoter vers l’approvisionnement en ligne.

“C’était intéressant parce que la génération Z achète beaucoup en ligne, donc c’était très authentique dans la façon dont ces personnages achèteraient leurs vêtements”, a déclaré Daman, ajoutant qu’incorporer des économies dans des émissions peut être difficile car la production nécessite d’avoir accès à des doublons du même article – mais « l’épargne est unique en son genre ».

Néanmoins, Daman a trouvé des sacs à main de créateurs, des articles tendance comme des pantalons camo et une « robe Jean Paul Gaultier » en fouillant en ligne dans des endroits comme ThredUp.