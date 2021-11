Les fans de Gremio attaquent le terrain et détruisent le VAR

11/01/2021

Palmeiras a remporté ce dimanche une victoire de retour contre le Gremio de Porto Alegre, qui, avec la défaite, a encore sombré dans l’avant-dernier classement du Championnat du Brésil au milieu d’une foule qui il a envahi le terrain de jeu et détruit le cockpit du VAR.

L’équipe de Sao Paulo s’est imposée à domicile avec une victoire 3-1 lors d’un match de la vingt-neuvième journée de la Ligue, reprenant ainsi la deuxième place de la compétition.

Les hôtes ont marqué le premier but du match par l’intermédiaire de l’attaquant Diego Souza, quelques minutes avant le début de la rencontre.

Cependant, le milieu de terrain Raphael Veiga a tout laissé de même sur le terrain avec un penalty inscrit à la 45e minute de la première mi-temps et, quatre minutes plus tard, a marqué le but du retour.

En seconde période, les esprits se sont échauffés sur et en dehors du terrain, surtout après que l’attaquant Breno Lopes a prolongé l’avance de Palmeiras au tableau d’affichage, déjà dans le temps additionnel, et garanti la victoire des Paulistas.

Après la défaite, les fans du Gremio ont envahi le terrain et ont cassé plusieurs équipements des photographes qui se trouvaient dans les locaux, en plus de détruire la cabine d’arbitrage vidéo (VAR).

Torcedores do Grêmio a envahi le terrain Arena, a vaincu Palmeiras et a provoqué la faillite sur le terrain. Confusão prend également plus d’arquibancadas. pic.twitter.com/D9fOYmmXgO – ge (@geglobo) 31 octobre 2021

Il y a eu aussi des bagarres entre supporters rivaux, qui ont dû être contenues par la police en charge de la sécurité des lieux.

Avec le résultat, Palmeiras est revenu dans la deuxième case du tableau, avec 52 points, sept de moins que le leader Atlético Mineiro, tombé à son tour la veille lors de sa visite à Flamengo.

De son côté, le Gremio s’enfonce encore plus dans l’avant-dernier classement, avec 26 buts et seulement devant Chapecoense.

Ce dimanche également, l’Internacional a été battu 1-0 lors de sa visite à Sao Paulo, bien qu’il soit resté sixième, avec 41 points.

Les Colorados, qui ont fait plusieurs victimes suite à de multiples blessures, dont le Chilien Carlos Palacios, se sont créés peu d’occasions de marquer et pourraient même terminer la journée hors du G6, selon le résultat des matches de ce lundi.

D’autre part, avec le but inscrit par le milieu de terrain Gabriel Sara, les hôtes de São Paulo ont ajouté trois buts dans leur fort, ont atteint un total de 37 buts et occupent désormais la onzième place.

Dans un autre engagement contesté aujourd’hui, Ceará surprend et bat Fluminense de Rio de Janeiro à domicile, malgré le fait qu’il ait eu un homme de moins sur le terrain pendant une grande partie du match, en raison de l’expulsion de l’ailier Gabriel Dias.

Avec un penalty, inscrit par le milieu de terrain Vina dans les premiers instants du match, l’équipe a réussi à conserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final et s’est éloignée de la zone dangereuse et flotte au milieu de la table avec 36 points, tandis que le Le groupe de Rio de Janeiro est huitième, avec 39.

Le dernier match de ce dimanche se jouera entre le Sport de Recife et l’Atlético Goianiense, tandis que la 29e journée du Championnat du Brésil s’achèvera demain, lundi, avec les matchs entre Bragantino et Cuiabá et Corinthians et Chapecoense.