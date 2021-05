La sortie de Jackson de Grey’s Anatomy s’est déroulée presque sans incident, car il a poursuivi sa décision dans l’épisode précédent de déménager à Boston pour prendre le contrôle de la fondation familiale et se battre pour la justice raciale en médecine, après avoir convaincu April d’apporter Harriet et bougez avec lui. Il a eu des adieux poignants, quoique brefs, avec les principaux acteurs – Richard, Bailey, Jo et bien sûr Meredith. C’était émouvant, mais pas dévastateur.