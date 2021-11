Grey’s Anatomy est tristement célèbre pour son penchant pour tuer les personnages préférés des fans, et une autre tête pourrait être sur le billot ce soir. Les épisodes du 11 novembre de Grey’s Anatomy et de son spin-off Station 19 promettent un crossover épique, avec une explosion qui fera basculer Grey Sloan Memorial. « Tout le monde ne survivra pas à ce soir [Grey’s x Station 19] Crossover Event », promet les comptes officiels des médias sociaux de façon inquiétante.

Avec la nouvelle que quelqu’un de ces deux acteurs partira pour toujours, les spéculations des fans se multiplient en ligne. L’une des suppositions les plus courantes ? Ben Warren, joué par Jason George. Warren a été présenté sur Grey’s Anatomy dans la saison 6 en tant qu’intérêt amoureux de Miranda Bailey (Chandra Wilson). Les personnages se sont finalement mariés et Warren a eu sa propre émission dérivée, Station 19, après avoir quitté la médecine pour devenir pompier. Dans le clip de prévisualisation de l’épisode de ce soir, on voit Bailey essayant de contacter Warren après l’explosion, disant « J’essaie d’appeler Ben, mais il ne répond pas. » Bailey note plus tard dans le clip que « Pas de sirène, pas de précipitation, il y a une personne morte là-dedans », en s’approchant d’une ambulance.

L’accent mis sur Bailey n’est pas le seul indice qui fait vibrer les fans. George a également publié un message crypté sur ses comptes de médias sociaux avant l’événement de croisement de ce soir. « Sur le plan personnel… Ce [Grey’s Anatomy] [Station 19] le crossover est le plus puissant à ce jour », a-t-il écrit le 8 novembre. « Une vraie conversation…. Nous avons eu les larmes aux yeux. Même après que les caméras aient cessé de tourner. Spécialement moi. Beaucoup d’amour à tous mes [Grey’s] & [Station 19] famille. Je vous aime tous sincèrement. »

Sur un niveau personel… Ce #greysanatomy #station19 #crossover est le plus puissant à ce jour Conversation réelle…. Nous avons eu les larmes aux yeux

Même après que les caméras ont cessé de tourner

Surtout moi #beaucoup d’amour à toute ma famille @greysabc & @station19 Je vous aime tous sincèrement pic.twitter.com/CRK71Ik4xo – Jason Winston George (@JasonWGeorge) 8 novembre 2021

Les fans ont immédiatement commencé à paniquer dans les mentions de George à l’idée qu’il pourrait potentiellement quitter la série. « Je ne dis pas que je suis prêt à sacrifier quelqu’un d’autre, mais je suis prêt à sacrifier quelqu’un d’autre pour assurer la sécurité de Ben Warren », a tweeté un fan. « Écoutez, Jason, monsieur, ne jouez pas avec moi maintenant », a répondu un autre. « Arrête pourquoi tu dis ça comme si c’était un au revoir, je fais semblant de ne pas voir », a écrit un autre fan de Grey. Station 19 est diffusée le jeudi soir à 20 h HE sur ABC, suivie de Grey’s Anatomy à 21 h HE.