Les fans de “Grey’s Anatomy” sont choqués après l’Instagram d’Ellen Pompeo et Kate Walsh

Page cardio ! Les fans de Grey’s Anatomy auront besoin d’aide pour ralentir leur rythme cardiaque après avoir vu ce que Kate Walsh a dit à Ellen Pompeo sur Instagram récemment.

Tout a commencé la semaine dernière lorsque Kate, qui a déjà joué le Dr Addison Montgomery-Shepherd dans le drame médical à succès, a republié une vidéo idiote du compte Instagram @ Butta.Bella. Dans le clip, un chien semble somnoler avec sa bouche enroulée autour de la tête d’un chat endormi. “On dirait qu’ils sont parvenus à un accord 😹 #SleepingWithTheEnemy 🐾”, a légendé Kate le post délicieusement étrange.

Quand Ellen a vu le message, elle a immédiatement écrit dans la section des commentaires, “OMG c’est fou!” Mais ce qui était vraiment sauvage, c’est la façon dont Kate a répondu à Ellen peu de temps après (que vous pouvez voir ici dans la huitième diapositive du carrousel Instagram).

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

« @Ellenpompeo Tu penses qu’elle couchait avec son mari ?! 😂, “Kate a répondu de manière hilarante. Bien sûr, ce qui rend ce commentaire si juteux, c’est le fait que le personnage d’Ellen’s Gray, Meredith, a couché et est tombé amoureux du mari du personnage de Kate, le Dr Derek Shepherd (joué par Patrick Dempsey), dans la série.

Bien que Kate ait par la suite dilué son commentaire sur « @ellenpompeo 😂❤️🙌 », les fans et le compte Instagram Comments by Celebs ont déjà remarqué la plaisanterie hilarante de Kate. En réponse, les fans de Grey ont eu beaucoup de choses à dire. “@Katewalsh U N’A PAS FAIT”, a écrit un fan. “@Katewalsh 😂😂😂😂 coups de feu”, a noté un autre.

Mais attendez, ce n’est pas tout. Ce qui a rendu toute l’épreuve encore plus épique, c’est que Patrick Dempsey lui-même, alias “McDreamy”, a également rejoint la fête de la section des commentaires Instagram en écrivant “😂😂😂”. Bien qu’il ait ajouté les emojis dans la section des commentaires généraux du message, il n’est pas clair si l’acteur riait davantage du chien et du chat… ou du commentaire maintenant supprimé de Kate.

Instagram

Pour être clair comme de l’eau de roche, Kate et Ellen n’ont aucun problème réel entre elles. En fait, les deux ont déjà plaisanté sur le triangle amoureux de leurs personnages avec McDreamy sur les réseaux sociaux. En mai 2020, Kate a commémoré le 15e anniversaire de ses débuts dans Grey’s Anatomy avec un clip d’Addison confrontant Derek et Meredith.

“C’est irréel qu’aujourd’hui, il y a 15 ans jour pour jour, cette petite dame est entrée sur votre écran et a vérifié pour avoir baisé son mari”, a écrit Kate en taguant Ellen. De manière hilarante, Ellen a tweeté à son ancienne costar, “@katewalsh Dieu merci, j’ai joué avec votre mari !! Cela a bien fonctionné pour nous deux !!! Je t’aime tellement et CETTE scène… quand ton personnage s’est présenté… a été un moment tellement déterminant pour cette série. À partir de ce moment-là, nous les avons accrochés !!!”

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Bien que Kate n’apparaisse plus régulièrement sur Grey’s, nous aimons certainement la voir et Ellen y participer de temps en temps sur les réseaux sociaux.

Kayla Keegan Rédactrice principale des nouvelles et du divertissement Kayla Keegan couvre tout ce qui concerne le divertissement, la culture pop et l’espace des célébrités pour Good Housekeeping.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io