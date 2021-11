L’événement de croisement entre Station 19 et Grey’s Anatomy a apporté des tonnes de chagrin, mais les fans ont remarqué un petit point lumineux mais croissant. sur Grey’s Anatomy. Les téléspectateurs sont dévastés depuis qu’Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) et Atticus Lincoln (Chris Carmack) se sont séparés au début de la saison, mais une nouvelle possibilité de relation pour Amelia intéresse beaucoup les fans.

Amelia a travaillé aux côtés de Meredith Gray (Ellen Pompeo) dans le nouveau laboratoire du Minnesota, et elle s’est rapprochée du Dr Kai Bartley (ER Fightmaster). Jusqu’à ce point, Amelia a été strictement en relation avec les hommes, mais sa connexion avec Kai, qui utilise les pronoms them/them, est indéniable depuis leur première rencontre. Ces regards persistants et ces échanges affectueux sont devenus plus apparents dans l’épisode de ce soir lorsqu’ils ont mis sur la table leurs statuts relationnels respectifs. Une autre relation avec Grey’s Anatomy se profile-t-elle à l’horizon ?