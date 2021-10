Grey’s Anatomy a ramené un gros frappeur jeudi soir, avec le Dr Addison Montgomery (Kate Walsh) de retour dans les salles dramatiques du Grey Sloan Memorial Hospital pour la première fois depuis la saison 8. Walsh sera sur Grey’s pour un arc invité de plusieurs épisodes , et les téléspectateurs ne pourraient pas être plus heureux de la revoir à l’écran.

Les fans étaient peut-être les plus excités de voir Addison faire équipe avec Meredith (Ellen Pompeo) pour une opération particulièrement compliquée. Les deux médecins ont l’une des histoires les plus chargées de la série, ayant tous deux aimé et été mariés à Derek Shepherd (Patrick Dempsey), mais il était clair que sa mort et près d’une décennie de distance ont refroidi la tension autrefois frémissante entre les deux femmes. Addison a la possibilité de pleurer Derek à l’endroit où ils travaillaient ensemble, et elle a même l’occasion de rencontrer ses enfants avec Meredith. Les fans ont rapidement commencé à s’effondrer sur Twitter à propos de ce moment de catharsis.

Je pleure ILS SONT ENSEMBLE BOUGENT #GreysAnatomy pic.twitter.com/Ph9yHjAyn7 – nai 🍂 (@nashepherd) 15 octobre 2021

« ‘Get me Meredith Grey’des frissons littéraux », a tweeté un téléspectateur enthousiaste.

NO BC ILS REBONDENT LITTÉRALEMENT SI BIEN #GreysAnatomy @katewalsh pic.twitter.com/IhK22a1fzE — mariam | JOURNÉE D’ADDISON (@llsafausts) 15 octobre 2021

« Addison évoquant Derek. Je ne pleure pas si tu l’es », a écrit un téléspectateur inconsolable. « Addison Montgomery et Meredith Gray ensemble me rendent si heureux », a tweeté un fan.

Addie et mer ont un moment Derek ???🥺 ne me fais pas ça à 3h du matin @GreysABC #GreysAnatomy pic.twitter.com/YZzZQGZJjn — Emma • FACILE SUR MOI (@Emma_Beauchamp_) 15 octobre 2021

« ILS ONT GRANDI. ET C’EST UNE CHOSE TELLEMENT INCROYABLE À VOIR. C’EST LE JOUR OU JE PEUX DIRE QUE JE SUIS FIER D’ÊTRE FAN DE GREY. ICI. JUSTE EN CE MOMENT », a tweeté un autre téléspectateur après que Meredith et Addison aient un moment émouvant dans l’ascenseur classique de Grey’s Anatomy.

Addie parle de Derek 🥺😭💔 #GreysAnatomy pic.twitter.com/RlKOw2hJCI – Grays Anatomy 👩🏼‍⚕️x Station 19 🔥 (@PleaseBeMine5) 15 octobre 2021

« Cela ressemble vraiment à l’ancien Grey’s Anatomy », a souligné un téléspectateur.

MER ET ADDISON ONT UN MOMENT DANS L’ASCENSEUR PARLANT DE DEREK IM CRYING #GreysAnatomy #greys pic.twitter.com/B2lJF9LQXO – erin ♡ (@erin_christman) 15 octobre 2021

« Ce n’était certainement pas une blague quand [Kate Walsh] a dit que nous allions rire puis pleurer », a tweeté un autre téléspectateur. « Derek sourit », a écrit un autre fan ému après que Meredith et Addison aient fait la paix.

Ils sont venus jusqu’ici 💗 #GreysAnatomy pic.twitter.com/FkOqZnqoYL – 🥀 (@heartsserendity) 15 octobre 2021

« ADDISON MONTGOMERY ET MEREDITH GREY. C’EST LE TWEET », a résumé un fan de Grey.

« es-tu l’ami de papa ? 🥺 #greysanatomy @greysabc @katewalsh pic.twitter.com/DwG29OWbJr – zi (@captshawed) 15 octobre 2021

« La nostalgie a fait son œuvre ce soir, c’est vrai », a souligné un téléspectateur face aux réactions intenses de voir une réunion classique de Grey’s Anatomy.

Addison et Meredith en riant,

appréciation de tweet. #GreysAnatomy pic.twitter.com/M5rRBnq79n — dani | ADDISON EST DE RETOUR (@sxweetchild) 15 octobre 2021