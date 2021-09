Les fans de GTA en ont marre de Rockstar, des rééditions et pas de GTA 6

Capture d’écran : Jeux Rockstar

Hier, lors d’un grand événement PlayStation Showcase qui présentait un tas de nouveaux jeux comme God of War Ragnarok, nous avons eu une nouvelle bande-annonce pour la nouvelle génération de Grand Theft Auto V. Ce n’était pas très bon, et la communauté GTA est le faire savoir à tout le monde. À un moment donné jeudi, GTA était à la mode sur les réseaux sociaux, mais il s’agissait presque entièrement de plaintes de fans aggravés. Il semble que Rockstar ait finalement brisé la foi et la détermination des fans de GTA.

Le port de nouvelle génération de GTA V, souvent appelé par les fans l’édition « Enhanced & Expanded » ou E&E en abrégé, a été annoncé pour la première fois en juin 2020. À l’époque, Rockstar était léger (et vague) sur les détails de ce qui allait être différent à propos de ce port apparemment nouveau et amélioré de GTA V. Tout ce que l’éditeur a dit, c’est que les fans pouvaient s’attendre à «une gamme d’améliorations techniques, de mises à niveau visuelles et d’améliorations des performances», mais la bande-annonce qui a présenté le nouveau port n’a pas vraiment montré grand-chose à soutenir cette. Pourtant, la réaction de la communauté était un mélange de blagues habituelles, de battage publicitaire et de demandes pour GTA 6.

Avance rapide plus d’un an plus tard. Après 14 mois de silence radio presque complet à propos de GTA V E&E, Rockstar publie enfin une nouvelle bande-annonce qui… ne partage aucun nouveau détail, ne semble pas montrer une version améliorée pour laquelle il vaut la peine de dépenser plus d’argent, et, pour ajouter cerise sur le gâteau, il y a maintenant aussi un délai pour cela. E&E devait sortir en novembre 2021. Maintenant, il sort en mars 2022, près de deux ans après sa première annonce. C’est à peu près le même temps entre le premier teaser GTA V de Rockstar en 2011 et sa sortie éventuelle (et première) en 2013 sur PS3 et Xbox 360. Encore plus étrange et frustrant pour de nombreux fans ne nous montre pas grand-chose en termes de visuels améliorés ou n’entre pas dans les détails de ce que Rockstar améliore.

Selon un nouvel article de Rockstar sur son blog officiel Newswire, ce nouveau portage de ce qui était à l’origine un jeu Xbox 360/PS3 comprend “une gamme d’améliorations techniques et graphiques tout au long de l’expérience” et “bien plus”. Mais beaucoup sont incapables de repérer des différences significatives entre le nouveau et l’ancien GTA V.

À un moment donné, la bande-annonce se vante d’un “changement de personnage transparent”, une fonctionnalité présente dans GTA V depuis sa sortie en 2013. Une autre partie de la courte bande-annonce se vante d'”action explosive”, mais la nouveauté de ladite action a en quelque sorte épuisé après près d’une décennie.

La partie la plus stupide de la bande-annonce est qu’après tout cela, elle mentionne “Et bien plus”. Ouais, je l’espère! Parce que jusqu’à présent, Rockstar ne l’offre pas seulement en tant que mise à niveau gratuite aux propriétaires de la génération actuelle.

Actuellement, la nouvelle bande-annonce a plus de dégoûts que de goûts sur les chaînes Youtube PlayStation et Rockstar Games. Les comptes Twitter liés à GTA que je suis depuis des années attaquent ouvertement et de manière inhabituelle Rockstar, partagent des mèmes négatifs sur la bande-annonce et se moquent ouvertement du retard du port. En regardant les commentaires sur Twitter, Reddit, Youtube et ailleurs, tout est presque négatif. Même les gens que je connais qui sont généralement positifs à propos de GTA V et Rockstar semblent vaincus par cette dernière bande-annonce.

Le fait est que je ne suis pas sûr que cette bande-annonce soit la principale raison pour laquelle les fans et les joueurs purs et durs de GTA se sont tournés si uniformément et durement contre Rockstar. Au lieu de cela, cette situation ressemble plus à la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Red Dead Online a historiquement été négligé, ou pire, est à peine jouable. Et après des années d’attente de nouvelles sur GTA 6, l’obtention de la milliardième réédition de GTA V et le ressentiment croissant envers GTA Online, il semble que l’événement PlayStation a finalement brisé l’esprit collectif du fandom. Ajoutez à cela la dure réalité que Rockstar ne sort plus de nouveaux jeux très souvent, et vous avez une recette pour une communauté malheureuse. C’est une communauté désespérée pour les miettes et Rockstar ne peut même pas se donner la peine de leur en fournir.

Le pire pourrait être que, probablement, tout ce que Rockstar avait à faire était de montrer le logo GTA et le numéro 6. Tirez un Metroid Prime 4 et dites simplement aux gens de rester à l’écoute pour en savoir plus, éventuellement. Peut-être enfin dévoiler ou taquiner la trilogie remasterisée qui serait en cours de développement en ce moment. La communauté est affamée à un point tel qu’elle serait probablement ravie de simples miettes, malheureusement.

La semaine prochaine, c’est le 8e anniversaire de la sortie initiale de Grand Theft Auto V. Et sans nouvelles de la suite de Rockstar, c’est une période triste et frustrante pour être fan. Mais, bon, au moins, nous aurons une commutation de caractère transparente dans le port GTA V de nouvelle génération, chaque fois qu’il sortira enfin.