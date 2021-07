Les fans de Gwen Stefani et Blake Shelton réagissent au clip “Cute Moment”

Juste au moment où nous pensions que les jeunes mariés Blake Shelton et Gwen Stefani ne pouvaient pas être plus mignons, nous avons eu vent de quelques nouveaux clips adorables des deux se produisant ensemble.

Les 15 et 16 juillet, l’artiste country et chanteur de No Doubt a joué des sets acoustiques gratuits au restaurant et salle de concert Blake’s Ole Red à Tishomingo, Oklahoma. Le couple, qui vient de se marier le 3 juillet, a chanté quelques-unes de leurs collaborations, dont “Happy Anywhere” et “Nobody But You”, pour les habitants de la région. Blake a taquiné l’événement comme une “répétition” pour certains de ses prochains spectacles plus tard cet été.

Dans l’ensemble, il semble que les fans aient apprécié de voir le duo de superstars de près. Quelques vidéos de fans de la performance conjointe ont été publiées sur les réseaux sociaux, où les gens se sont rapidement évanouis devant le couple. Dans une vidéo en particulier, qui a pris Gwen et Blake sous deux angles différents, les fans ne pouvaient pas oublier la façon dont ils se regardaient, gaffaient et gâchaient les paroles en chantant “Nobody But You”. Réagissant à la vidéo, un fan a tweeté en partie: “Cela vous dit simplement qu’il est sa meilleure moitié, il la prend là où elle ne peut pas, et quand il ne peut pas, elle le peut. Ils sont censés l’être.” Un autre a déclaré: “Blake fait un excellent travail pour tenir le coup quand Gwen était perdu en lui et a oublié de chanter …”

Dans un autre clip, Blake a appelé sa femme “Gwen Stefani”, ce qui a incité la chanteuse “Hollaback Girl” à riposter rapidement, “Je pensais que c’était Gwen Shelton maintenant.” Sans surprise, les fans ont également adoré ce moment franc. “Elle est tellement amoureuse de Blake et lui d’elle qu’ils sont tous les deux [realize] quelle chance ils ont…”, a commenté un fan.

Des vidéos des deux tout à fait adorables circulent au moment où Gwen a révélé une autre photo d’elle et de son mariage avec Blake plus tôt ce mois-ci. Dans ce document, Blake et Gwen marchent ensemble et s’approchent de Carson Daly, qui a officié leurs noces. Les trois se tiennent debout dans l’arcade de la chapelle de l’arrière-cour de Blake où la cérémonie a eu lieu.

“Joyeux anniversaire de 2 semaines ❤️”, Gwen a légendé la photo de dimanche dernier.

Comme nous l’avons déjà dit, ces deux-là deviennent de plus en plus mignons.

Kayla Keegan Rédactrice principale des nouvelles et du divertissement Kayla Keegan couvre tout ce qui concerne le divertissement, la culture pop et l’espace des célébrités pour Good Housekeeping.

