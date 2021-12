Les fans de « Harry Potter » critiquent JK Rowling après un nouveau tweet transphobe

JK Rowling a fait un autre tweet transphobe dimanche, envoyant toute la plate-forme de médias sociaux dans un tollé. L’auteur de Harry Potter a publié un éditorial du Sunday Times, où l’écrivain John Boothman a critiqué le gouvernement écossais pour une nouvelle politique qui permet aux gens d’identifier leur sexe lors de leur arrestation. Rowling a ajouté sa propre légende dramatique : « La guerre est la paix. La liberté est l’esclavage. L’ignorance est la force. La personne qui vous a violée est une femme. »

Le tweet de Rowling et l’article de Boothman représentaient tous deux des sauts logiques sans fondement en fait qui ont été utilisés pour diaboliser les personnes trans depuis des années. Boothman s’est plaint qu’en vertu de la nouvelle politique, la police documentera les personnes arrêtées selon le sexe auquel elles s’identifient, même si elles n’ont pas suivi le processus légal de changement de sexe. Il a émis l’hypothèse que cela pourrait théoriquement signifier qu’une personne avec un pénis pourrait agresser sexuellement une personne avec un vagin, puis « s’identifier » comme une femme lors de son arrestation dans le but d’aller dans une prison pour femmes – un scénario qui reste sans précédent et statistiquement peu probable. En général, ce genre d’alarmisme est plus souvent utilisé pour restreindre les droits des transgenres que pour protéger les femmes cisgenres.

La guerre est la paix.

La liberté est l’esclavage.

L’ignorance est une force.

L’individu pénalisé qui vous a violée est une femme.https://t.co/SyxFnnboM1 – JK Rowling (@jk_rowling) 12 décembre 2021

De nombreux reportages ont été faits pour lutter contre ce mythe prédateur poussé par Rowling ici et dans d’autres cas, y compris ce rapport de 2016 par Time. L’essentiel est que l’octroi de droits aux personnes transgenres et d’une reconnaissance de base comme l’accès aux toilettes publiques de leur choix n’a jamais été accompagné d’une augmentation proportionnelle de la criminalité, alors que la restriction de leurs droits a été associée à des crimes contre les personnes transgenres – l’un des groupes disproportionnés dans le monde.

Les critiques ont de nouveau informé Rowling de tout cela dimanche, bien qu’elle ait été informée des centaines de fois à ce jour. Beaucoup ont laissé des commentaires tristes disant qu’ils aimaient le travail de Rowling et la respectaient autrefois, mais qu’ils ne peuvent plus la soutenir en toute bonne conscience. D’autres se sont moqués de l’auteur pour être obsédé par un problème qui ne l’affectera probablement jamais plutôt que de simplement profiter de sa richesse et de son succès massifs. Lisez la suite pour certains des meilleurs commentaires envoyés à Rowling ce week-end.

Perte de temps

Vous avez littéralement un château et vous passez votre temps à faire ça – Rob (@robrousseau) 13 décembre 2021

À quel point ta vie est-elle vide ? MDR – Akilah Hughes (@AkilahObviously) 13 décembre 2021

Les critiques se demandent pourquoi Rowling est si obsédée par ce problème alors qu’il a si peu d’incidence sur sa propre vie. Ils pensaient que si Rowling se préoccupait vraiment de la sécurité des femmes cisgenres, il y avait de meilleures utilisations de son temps et de son influence que de publier des tweets incendiaires, sans parler de meilleures utilisations de son immense richesse et de ses ressources.

Survivants

Je n’essaie pas d’avoir un gothcha ici, mais je suis un peu curieux de savoir ce processus de pensée ici. Les seules personnes capables de viol et d’agression sexuelle sont-elles des hommes ? Définiriez-vous le viol uniquement par pénétration ? La violence sexuelle est-elle intrinsèquement masculine ? — Je suis un pirate (ouais ouais) (@kat_blaque) 13 décembre 2021

jk Rowling est une mauvaise personne avec une mauvaise politique, une compréhension enfantine du féminisme et un esprit vraiment laid. c’est embarrassant de regarder ses tweets. c’est bouleversant de la voir nuire à des personnes marginalisées. c’est exaspérant pour moi en tant que féministe, en tant que survivante d’agressions et en tant que femme. – jourdain searles (@judysquirrels) 13 décembre 2021

Les survivants d’agression sexuelle ont estimé que Rowling manquait un point majeur ici en laissant entendre que seuls les hommes cisgenres commettaient le crime. Ils avaient l’impression que ce genre de simplification excessive faisait beaucoup plus de mal que de bien.

Soutien

N’achetez rien à Harry Potter.

Ne faites pas la promotion de quoi que ce soit d’Harry Potter.

Ne me dis même pas à quelle maison tu appartiens. Les vies trans comptent plus que la fiction magique de merde. Allez plutôt lire Percy Jackson ou attendez l’adaptation de l’émission télévisée – Amy 💙 (@AmiTheRobot) 13 décembre 2021

Comme d’habitude, le tweet de Rowling a conduit à des discussions sur le boycott de tous les médias et produits Harry Potter, car il n’y a aucun moyen de fréquenter la franchise sans enrichir davantage Rowling. Les anciens fans ont échangé des recommandations contre d’autres séries fantastiques pour jeunes adultes.

Hypocrisie

pic.twitter.com/hKxIZLUSAW – tarte et haricots QC (@pieandbeans) 13 décembre 2021

Il est frappant de constater que JKRowling n’a l’énergie de parler d’agression sexuelle que lorsqu’elle est au service d’une fausse panique morale autour des personnes trans. En fin de compte, vous n’avez qu’à conclure qu’elle est une réactionnaire ordinaire du jardin. pic.twitter.com/wPqDXqr3NM – Scrooge McDuck 📕 (@amphitryoniades) 12 décembre 2021

Les fans ont souligné l’hypocrisie de la rhétorique de Rowling sur les agressions sexuelles alors qu’elle continue de soutenir l’acteur Johnny Depp et, apparemment, son amie la chanteuse Marilyn Manson. Rowling a reconnu les allégations d’agression sexuelle contre Depp dans un article de blog de 2017, mais a écrit que « sur la base de notre compréhension des circonstances, les cinéastes et moi sommes non seulement à l’aise de nous en tenir à notre casting original, mais vraiment heureux que Johnny joue un personnage majeur dans les films. » Les fans ont noté les autres cas très médiatisés sur lesquels elle n’a pas ressenti le besoin de donner son avis.

Anne Riz

Je vais juste vous laisser avec ce qu’un écrivain magnifique et talentueux a dit à ce sujet. Reposez-vous bien Anne Rice pic.twitter.com/qphSznLuGk – Eric Bunny Blair (@EricBunnyBlair) 13 décembre 2021

Depuis le décès de l’auteur bien-aimé Anne Rice ce week-end, les fans ont saisi cette occasion pour comparer la rhétorique anti-trans de Rowling au soutien véhément de Rice à la communauté trans.

Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell est littéralement en piste en ce moment pour trafic de mineurs. Il y a eu un témoignage hier d’elle agressant sexuellement un enfant. Les femmes peuvent être des prédateurs. pic.twitter.com/TEfq16fjki – Ⓥ Soy Boy (@__LeftistVegan) 13 décembre 2021

JK Rowling est maintenant un apologiste du viol. Si vous avez déjà été violée par une femme, JK Rowling vous dit que vous n’êtes pas une victime et vous efface. https://t.co/ZzTmHoBi80 – Le Nerdskull (@the_nerd_skull) 13 décembre 2021

Les commentateurs ont estimé que le moment choisi pour cette tirade était étrange étant donné que Ghislaine Maxwell est actuellement jugée pour agression sexuelle, entre autres. Encore une fois, beaucoup ont déclaré que Rowling sous-entend que seuls les hommes cisgenres commettent des agressions sexuelles, ce qui est une forme d’invalidation préjudiciable.

Partisans

Grâce à son dernier tweet attaquant les femmes trans, les nouveaux fans de JK Rowling incluent : – L’avocate de Trump, Jenna Ellis

– Le fanatique d’Hitler Ian Miles Cheong

– Lauren Chen, apologiste de Richard Spender Ces personnes sont aussi farouchement anti-féministes – tout comme l’idéologie TERF. pic.twitter.com/NYKLoZq3BG – Strewth 🏳️‍⚧️ (@StrewthQueen) 13 décembre 2021

Enfin, beaucoup de gens pensaient que les défenseurs de Rowling étaient une forte indication de l’extrémité du spectre politique vers laquelle ses opinions la menaient.

