Les fans de hockey peuvent désormais collectionner les NFT des Blackhawks de Chicago

Les Blackhawks de Chicago ont fait leurs débuts avec la première collection NFT de l’équipe.

L’équipe professionnelle américaine de hockey sur glace, les Blackhawks de Chicago, a annoncé que la première collection officielle de jetons non consommables, NFT, est désormais disponible. L’équipe fabrique le NFT ERC-721 sous licence officielle, certains sont vendus à un prix fixe et certains sont vendus aux enchères au plus offrant.

La collection est disponible sur la plate-forme Sweet en utilisant le réseau de diffusion de contenu (CDN) d’Amazon Web Services pour héberger publiquement des objets de collection numériques. Sweet permet aux marques d’émettre des NFT sur plusieurs chaînes et elles prennent actuellement en charge les jetons Ethereum ERC-721 et Ethereum Mainnet.

À propos de la collection hockey NFT

La collection elle-même comprend 12 cartes de personnages de hockey et 2 000 billets numériques inspirés des jeux de hockey 8 bits des années 80 comme Blades of Steel. Les NFT comprenaient également non seulement l’art numérique lui-même, ils étaient également associés à des objets physiques ou à des expériences VIP.

Le premier et le plus abondant côté de la vente sont Billets numériques dont 2 000 ont été frappés. L’idée est de donner accès au NFT au grand public qui ne peut pas se permettre les guerres d’enchères à la maison d’enchères. Il existe quatre éditions différentes de billets, et 500 de chaque se vendent 30 $ chacune.

La vente se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi et toute personne qui atteint les quatre recevra un bonus « Golden Ticket ». Chacun des quatre billets est une représentation numérique des jeux un à quatre d’une hypothétique finale de la Coupe Stanley.

Pour référence, la liste du quatrième jeu indique « RELEVER LE TROPHÉE !! Les Hawks marquent deux buts en troisième période pour assurer la série 4-0 et ramener une parade dans la meilleure ville du monde. Nous avons hâte de voir nos incroyables fans célébrer à nouveau ensemble à Chicago. »

Les cartes de personnages sont plus destinées aux collectionneurs sérieux et ils n’en auront que 60 frappés. Chaque carte de personnage est uniquement disponible aux enchères avec des enchères à partir de 100 $ USD. sont des personnages fictifs inspirés de la ville de Chicago et de l’histoire de la franchise Blackhawks. Six des personnages portent des chemises rouges, tandis que les six autres portent du blanc.

Cinq éditions de chaque joueur sont disponibles pour présenter des animations uniques pour chaque personnage. Il y a deux cartes de capitaine disponibles aux enchères et celui qui remporte les premières éditions recevra également des billets pour un match réel des Blackhawks pour la saison à venir ainsi que des maillots personnalisés.

Vous pouvez en savoir plus sur le site Web des Blackhawks de Chicago.

Il convient de noter que d’autres sports, tels que le baseball et le football, ont déjà un long chemin à parcourir par rapport aux NFT. De nombreuses équipes vendent depuis longtemps leurs collections de jetons. Les courses de Formule 1 et les boxeurs se sont également appropriés les NFT. Si vous voulez en savoir plus sur NFT, vous pouvez lire notre travail sur la façon de créer l’un de ces jetons.

Sources : Blackhawks de Chicago et Beincrypto

