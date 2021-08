Les fans de hockey rendent hommage à Jimmy Hayes avec un salut émouvant au bâton

La semaine dernière a été difficile pour la communauté du hockey. Fin août, la nouvelle du décès soudain de Jimmy Hayes à 31 ans a choqué le monde du sport.

Hayes était un vétéran de la LNH depuis sept saisons et natif de Boston, ayant remporté un championnat national de hockey au Boston College. Il a disputé 334 matchs professionnels au niveau de la LNH, passant une bonne partie de sa carrière avec son équipe locale, les Bruins de Boston, avant de prendre sa retraite en 2019.

Lundi, le monde du hockey s’est réuni pour pleurer la mort tragique et choquante de Hayes – la cause n’a pas encore été divulguée – avec des funérailles et un service commémoratif à l’église St. Ann de Dorchester, MA. L’épouse de Jimmy, Kristen, et son frère Kevin – jouant actuellement avec les Flyers de Philadelphie – étaient présents, aux côtés de PK Subban,

Tout pour Jimmy🙏🏿❤️ pic.twitter.com/SjfjAbAJzZ – PK Subban (@PKSubban1) 30 août 2021

À l’extérieur de l’église et le long du parcours funéraire, des centaines d’amateurs de hockey ont défilé dans les rues pour rendre hommage à Hayes une dernière fois. Dorchester Youth Hockey, parmi d’autres amateurs de hockey de la communauté, a fait un dernier salut à Hayes, le symbole universel de respect et de révérence du hockey.

Stick Salute for Jimmy Hayes ❤️💙❤️💙 @NHLBruins @BostonFire #dorchesteryouthhockey #jimmyhayes #bostonbruins pic.twitter.com/UtulALEBD9 – Kerry Ryan (@kleegs314) 30 août 2021

Collez des robinets pour Jimmy Hayes ! -Crédit à @PKSubban1 IG pic.twitter.com/E0AqJZqYQW – Hockey Hound (@HockeyHoundShow) 30 août 2021

Quel adieu incroyable pour un joueur de hockey très spécial. Tu vas nous manquer, Jimmy Hayes.