Les fans de Hot Cheetos cherchent du réconfort après la propagation de rumeurs de pénurie potentielle

Les fans de Hot Cheeto étaient dans une frénésie en raison d’une prétendue pénurie de la collation bien-aimée. Selon Mashed, un Tweet a fait paniquer les gens. « Il y a actuellement une pénurie de Cheetos chauds aux États-Unis », lit-on dans le tweet, Mashed notant qu’il n’y a aucune preuve de cela. « Cette pénurie est principalement due à l’augmentation de la demande et au resserrement de l’offre. Certains magasins imposent des limites sur le nombre que vous pouvez acheter », a conclu le tweet. De toute évidence, les gens ont répondu avec angoisse.

« Je suis allé dans les stations-service tous les jours pour chercher. Et c’est ce avec quoi je suis coincé », a commenté un utilisateur avec un sac de Fritos. Un autre commentateur a posé des questions en écrivant: « Les puces ne sont pas quelque chose d’essentiel, pourquoi limitent-elles le nombre comme si le monde s’effondrerait s’il n’y en avait plus. »

Selon le rapport, les pénuries de collations ont été courantes ces derniers mois. Les épiceries auraient commencé à stocker des craquelins Ritz et des Oreos plus tôt cet automne avant une grève potentielle des travailleurs. La grève a pris fin quelques semaines après son début en août, selon le New York Times. Les clients ont également récemment signalé avoir eu du mal à trouver des Lunchables récemment, car la demande pour la boîte à collations aurait dépassé les stocks par Aujourd’hui, note le rapport.

Mashed ajoute qu’il n’y a aucune preuve réelle d’une pénurie sur l’un des favoris « chauds » Cheetos, qui incluent également Flamin’ Hot, Flamin’ Hot Limon Limón ou XXTRA Flamin’ Hot. Il n’y a également aucune preuve que les magasins limitent les achats aux clients. Apparemment, la conversation est en cours avec les clients de la marque.

En septembre, un utilisateur de Redditor à Sacramento craignait qu’un certain type de Cheetos chauds ne soit totalement indisponible dans la région. Ils ont posté une photo du produit, sous-titrant la photo, « Extra Extra Hot Cheetos effacé. Est-ce que quelqu’un les a vus ou sait ce qui leur est arrivé ? Ils semblent avoir disparu de la région de Sacramento. Et si vous les avez vus, pouvez-vous s’il vous plaît faites le moi savoir. merci. »