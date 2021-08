Les fans de hot-dog reçoivent de mauvaises nouvelles sur la santé dans le cadre d’une nouvelle étude

Comme beaucoup d’entre nous le savent, manger des hot-dogs quotidiennement n’est pas une alimentation saine, mais une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université du Michigan a révélé presque exactement combien de temps ce hot dog pouvait vous coûter. Les chercheurs Olivier Jolliet et Katerina S. Stylianou ont dévoilé leur indice nutritionnel santé dans le dernier numéro de Nature Food, pour montrer comment les aliments malsains peuvent vous faire perdre des minutes de votre vie et comment des choix plus sains peuvent en ajouter des minutes. Leur étude a révélé que remplacer seulement 10 % de l’apport calorique quotidien du bœuf et des viandes transformées par des aliments à base de plantes pourrait ajouter 48 minutes de vie par jour.

Leur étude a révélé que manger un seul hot-dog peut coûter à une personne 36 minutes d’une vie « saine ». Cependant, 30 grammes de noix et de graines pourraient augmenter de 25 minutes une vie saine. “Notre étude a également montré que remplacer seulement 10 % de l’apport calorique quotidien du bœuf et des viandes transformées par un mélange diversifié de grains entiers, de fruits, de légumes, de noix, de légumineuses et de fruits de mer sélectionnés pourrait réduire, en moyenne, l’empreinte carbone alimentaire de un consommateur américain d’un tiers et ajoute 48 minutes de vie saine par jour”, ont écrit Jolliet et Stylianou pour The Conversation. “C’est une amélioration substantielle pour un changement alimentaire aussi limité.”

L’indice nutritionnel pour la santé était basé sur les données du Global Burden of Disease, qui examinait les coûts et les avantages des facteurs environnementaux, métaboliques et comportementaux. L’équipe de l’Université du Michigan a pris ces données et les a adaptées pour examiner les coûts et les avantages de la consommation d’aliments individuels. Ils ont découvert que 0,45 minute est perdue par gramme de viande transformée qu’un Américain mange. Ainsi, manger un hot-dog pourrait vous coûter 27 minutes de vie en se basant uniquement sur la viande transformée, mais lorsque vous tenez compte d’autres risques comme le sodium et les acides gras trans, la valeur passe à 36 minutes perdues.

Dans l’ensemble, l’étude a porté sur plus de 5 800 aliments et plats composés. “Nous avons ensuite comparé les scores des indices de santé avec 18 mesures environnementales différentes, y compris l’empreinte carbone, l’utilisation de l’eau et les impacts sur la santé humaine induits par la pollution de l’air”, ont écrit les chercheurs. “Enfin, en utilisant ce lien entre la santé et l’environnement, nous avons codé par couleur chaque aliment en vert, jaune ou rouge.”

L’étude ne portait pas seulement sur l’impact des aliments malsains sur les individus, mais aussi sur l’empreinte carbone qu’ils laissent derrière eux. Le bœuf laisse la plus grande empreinte carbone au cours de son cycle de vie, ont noté les chercheurs, quatre fois celle de la volaille et des produits laitiers. Les chercheurs ont suggéré de manger moins de viande et de bœuf hautement transformés tout en augmentant les aliments à base de plantes. Tout cela semble être un conseil que nous avons déjà entendu, mais maintenant nous savons au moins que vous pourriez manquer une chance de regarder un autre épisode de votre sitcom préférée si vous mangez ce hot dog.