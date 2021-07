Les fans de Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​repéré un détail réconfortant lors de leurs débuts sur Instagram

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​officialisé leur nouvelle romance samedi, et les fans paniquent à propos d’un détail adorable. Lopez a publié quelques photos sur Instagram pour informer les fans de ce qui se passait, dont la dernière la montrait en train d’embrasser Affleck de nos jours. Les fans ont remarqué qu’à l’arrière-plan d’une photo se trouvait une image encadrée de son précédent rendez-vous avec Affleck.

L’utilisateur de Twitter Tina s’est concentré sur ce détail impeccable dans le nouveau post de Lopez, qui montre la chanteuse posant en bikini et châle. Derrière elle se trouve un comptoir avec de l’eau et d’autres articles divers, y compris une grande photo encadrée. Vous pouvez à peine voir le coin de l’image à l’intérieur, mais il semble presque certain qu’il s’agit d’une copie d’un candide en noir et blanc de Lopez et Affleck sur une moto ensemble. Affleck sourit et fait signe à la caméra tandis que Lopez le tient pour la vie avec ses bras et ses jambes.

Si vous voyez, vous voyez ! @jlo #bennifer #jlo pic.twitter.com/ERc6mzmKfh – Tina aime Jennifer Lopez (@jloforever) 24 juillet 2021

Les fans ont été ravis de ce petit détail, montrant que Lopez et Affleck reprennent là où ils s’étaient arrêtés. Les deux sont sortis ensemble de 2002 à 2004 après avoir travaillé sur quelques films ensemble. Ils se sont même fiancés en 2003, mais ils ont rompu avant de se marier.

Au fil des ans, les deux ont noué d’autres relations de haut niveau et même des mariages. Affleck était marié à Jennifer Garner et partage plusieurs enfants avec lui, tandis que Lopez était fiancé à la légende des Yankees de New York Alex Rodriguez jusqu’à cette année. Un prétendu scandale de tricherie a séparé JLo et ARod, mais les fans du défunt “Bennifer” ne se plaignent pas.

“Jlo est si généreuse, c’est son anniversaire et elle nous offre un cadeau”, a plaisanté un fan sur Twitter. Un autre a ajouté: “C’est une chose pour J Lo de publier ceci, c’en est une autre d’invoquer essentiellement l’affiche de GIGLI.” Un troisième a tweeté : “Je suis désolé que Stan J Lo et Ben soient de nouveau ensemble.”

Lopez et Affleck n’ont pas confirmé publiquement leur romance jusqu’à présent – ​​du moins pas directement – ​​mais ils n’ont pas non plus été vraiment discrets. Les fans ont regardé les gros titres et les photos des tabloïds depuis avril alors qu’Affleck faisait de nombreuses visites chez Lopez et que les deux passaient de plus en plus de temps ensemble. Au début, les initiés ont suggéré qu’ils ne faisaient que raviver leur amitié, mais les fans ont toujours espéré que ce serait plus. Effectivement, les rapports ont commencé à indiquer que ces visites, vacances et dîners étaient romantiques. Les fans semblent tous d’accord pour dire que le couple est florissant.