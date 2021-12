Les fans de ‘John Wick’ sont furieux contre Mel Gibson qui rejoint le spin-off du film

Mel Gibson a été choisi pour le rôle principal de la nouvelle série dérivée de John Wick, The Continental, et les fans ne sont pas ravis. Gibson a été accusé de manière crédible de comportement abusif envers ses collègues à plusieurs reprises au cours des décennies et a subi de longues sécheresses de travail à cause de cela. Voir une franchise aussi importante et appréciée inviter Gibson à revenir sur le devant de la scène rend certains fans furieux.

Le Continental sera une mini-série sur Starz et sera une préquelle des films de John Wick eux-mêmes. Selon un rapport de Deadline, Gibson a été choisi pour incarner un personnage nommé Cormac en octobre. Nous ne savons rien du personnage de Gibson ou pas encore, mais qu’il soit un héros ou un méchant, les fans ne sont pas ravis de le voir à l’écran. Le Continental sera un événement télévisé spécial de trois nuits destiné à donner aux fans des informations sur le mystérieux hôtel adapté aux assassins, mais les critiques du racisme, de l’antisémitisme, de la misogynie et du comportement au travail de Gibson ne sont peut-être pas à l’écoute, disent-ils.

Gibson pourrait bien jouer une sorte de méchant dans la série – la série parlerait du personnage de Winston Scott prenant le contrôle de l’hôtel et vainquant une force opposée d’assassins. Winston est joué par Ian McShane dans les films, mais comme ce spectacle se déroulera dans les années 1970, il est susceptible d’être joué par un acteur plus jeune cette fois. De nombreux fans pensent que le personnage de Gibson sera l’ancien directeur d’hôtel que Winston vainc ici.

Pourtant, faire de Gibson un méchant n’absoudrait pas le studio de l’avoir choisi après tout son comportement violent, son racisme, son antisémitisme et sa misogynie au fil des ans. De nombreux commentateurs considèrent cela comme une étude de cas sur les véritables effets de « l’annulation de la culture » ​​et comme un signal de l’industrie du divertissement elle-même. Voici ce que les fans de John Wick ont ​​à dire sur le rôle de Gibson dans The Continental.

Vous avez une franchise d’action d’un milliard de dollars mettant en vedette l’un des acteurs les plus aimés des États-Unis dans Keanu Reeves, que faites-vous ensuite avec l’IP ? Si votre réponse était de la joindre à une série de préquelles sur Starz mettant en vedette Mel Gibson, antisémite, homophobe et agresseur notoire, venez. https://t.co/5l7Ih58cMK – gaucher (@nycsouhpaw) 18 octobre 2021

Les films sont dirigés par quelqu’un qui est considéré comme l’une des personnes les plus gentilles et les plus saines de tous les temps.

Pour la série, ils choisissent Mel Gibson…

Whooooosh ! – Sylvester S. Poulsen (@PoulsenS) 18 octobre 2021

Tout d’abord, de nombreux commentateurs ont noté le contraste frappant entre la réputation de Gibson et celle de Reeves. Ils ont remis en question la sagesse non seulement des directeurs de casting, mais aussi des agents de publicité pour permettre ce changement de rythme.

Reçus

« Si tu te fais violer par une meute de n******, ce sera de ta faute » – Mel Gibson à son partenaire – raf (@rafaelshimunov) 18 octobre 2021

« Je vais te mettre dans une putain de roseraie, connard, » « Tu as besoin d’une putain de batte sur le côté de la tête, » « Tu es une putain de pute. Maintenant, je te possède. » – Mel Gibson à son partenaire d’enregistrement – raf (@rafaelshimunov) 18 octobre 2021

L’un des appels extrêmement abusifs de Mel Gibson à son partenaire. pic.twitter.com/dumLbsoqZH – raf (@rafaelshimunov) 19 octobre 2021

Les scandales de Gibson sont si nombreux et s’étendent sur tant de décennies que beaucoup de gens ont du mal à se souvenir des plus flagrants d’entre eux. De nombreux utilisateurs se sont mis au travail en publiant des comptes rendus des menaces et des actes de violence présumés de Gibson, ainsi que ses nombreuses citations racistes, antisémites et misogynes.

Annuler Culture

Exactement. Un agresseur domestique et antisémite ne mérite pas un arc de rédemption. Il mérite d’être un paria pour le reste de sa vie misérable et fanatique. – LBeamPdx Dont Be A Maskhole (@beaminthecity) 18 octobre 2021

Mel Gibson obtient toujours des concerts d’acteur mais Colin Kaepernick ne peut pas obtenir un emploi dans la NFL ? La droite peut-elle arrêter de se plaindre d’annuler la culture ? On dirait qu’ils sont les plus efficaces pour annuler les gens. – Chase (@SPatrickChase) 19 octobre 2021

De nombreux commentateurs ont utilisé le casting de Gibson pour réprimander le concept d’« annulation de la culture » lui-même. Ils ont dit que si les dommages à la réputation à eux seuls ne pouvaient pas empêcher Gibson d’être choisi dans des productions majeures, alors il n’y avait aucune plainte valable à faire sur le sujet.

Rachat

Vous ne faites pas des spectacles d’excuses quand vous les pensez vraiment. https://t.co/U4Xc9nSUW6 – Jorge Rivera (@Wildfang135) 19 octobre 2021

Pendant ce temps, certains ont dit que même les personnes ayant l’histoire de Gibson pourraient théoriquement se racheter, mais ont fait valoir que Gibson ne l’a pas fait. Encore une fois, il y avait des articles, des vidéos et des citations pour montrer ses diverses excuses publiques, qui ont été largement considérées comme peu sincères.

Théories du complot

eh bien s’il y a une chose que nous savons que Mel Gibson croit en l’existence d’une cabale obscure https://t.co/QN2wveUJ8v – Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 18 octobre 2021

À l’ère de la désinformation politique, beaucoup de gens ont estimé que Gibson était plus à l’aise que jamais étant donné son histoire de faire allusion aux théories du complot antisémites. Certains ont même plaisanté en disant que cela aurait un impact sur la franchise John Wick, qui est entièrement basée sur l’idée d’une fraternité secrète et meurtrière.

Studio

Ce fil m’a retourné l’estomac. Le fait que Mel Gibson puisse obtenir un laissez-passer sur ce comportement à Hollywood en dit long sur ce que les décideurs pensent vraiment des communautés marginalisées. https://t.co/Lo5ElQxmp7 – Nina Parker (@MzGossipGirl) 19 octobre 2021

CW: Fil pour tous les abus horribles, l’antisémitisme, le racisme, le sexisme et l’homophobie que Mel Gibson a commis (publiquement). Yo @JeffreyAHirsch @LionsgateTV pourquoi cet homme horrible et impénitent se fait-il toujours harceler par vous ? https://t.co/nuhthZQa0M – Bonionio ☠️ (@Tonionio) 19 octobre 2021

Les commentateurs ont déclaré qu’en lançant Gibson, les studios impliqués dans The Continental envoyaient un message sans ambiguïté aux communautés marginalisées que Gibson a attaquées et qui ont déclaré qu’elles ne valaient pas la peine d’être prises en compte. D’autres ont fait de leur mieux pour demander aux studios de refondre Gibson avant qu’il ne soit trop tard, si ce n’est déjà fait.

Déçu

Ah merde, j’attendais ça avec impatience https://t.co/QozXb1R4RW – Greg-Gory Pall Thrillber alias SILBER BULLETS🐺🎃 (@GregSilber) 18 octobre 2021

Enfin, il y a eu de nombreux commentaires de fans qui ont été simplement déçus par la nouvelle, et ont soit prévu de ne pas regarder The Continental, soit prévu de l’apprécier moins qu’avant. Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série.

