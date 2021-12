Les fans de K-pop veulent que l’industrie musicale coréenne lutte contre le changement climatique

C’est certainement le cas. Capture d’écran : Blackpink/YouTube

Une fois de plus, les fans de K-pop font leurs preuves parmi les militants les plus actifs. Cette fois, environ 10 000 d’entre eux de 83 pays différents appellent les sociétés musicales coréennes à faire leur part dans la lutte contre le changement climatique.

Comme l’explique ABS CBN News, les fans de K-pop sont connus pour acheter plusieurs exemplaires d’albums dans l’espoir de gagner une chance d’assister à une « fan signes » ou à des séances d’autographes avec leurs stars préférées. Cette stratégie contribue à augmenter les ventes d’albums physiques, mais peut entraîner davantage de déchets environnementaux. Idem pour toutes les marchandises en plastique qui sont produites pour les concerts. Ces pratiques amènent certains stans de la K-pop à se demander s’il existe une meilleure façon d’exprimer leur fandom.

Le Korea Times rapporte que les fans demandent aux entreprises de rendre les tournées de concerts plus respectueuses de l’environnement et de ne pas utiliser de plastique pour les albums et les marchandises. Lundi, la conférence « Sustainable K-Entertainment » s’est tenue à l’Assemblée nationale de Séoul.

« Actuellement, il y a plus de 100 millions d’adeptes de la K-pop à travers le monde et le poids culturel de la K-pop grandit chaque jour », a déclaré Lee Da-yeon, militant écologiste de la K-pop, qui a livré un message au nom des 10 000 K-pop. fans de pop.

« Compte tenu de son influence massive, la K-pop devrait être plus responsable dans la lutte contre les problèmes mondiaux comme le changement climatique, et les maisons de disques comme HYBE, SM Entertainment et YG Entertainment devraient écouter les voix des fans qui leur demandent de rejoindre le green mouvement pour les générations futures », a ajouté Lee. « Il n’y aura pas de K-pop sur une planète morte. »

Excellents points sur tous les accords.

Lee, qui fait partie du groupe militant sur le changement climatique Kpop4Planet, a décrit une série de changements lors de sa présentation. « Les entreprises peuvent d’abord réduire l’utilisation de plastique lors de la production des albums et des marchandises de leurs chanteurs », a-t-elle déclaré. «Il existe également de nombreuses façons de limiter leur empreinte carbone pendant les concerts. Dans le cas des chanteurs, ils peuvent publier des chansons sur la nécessité d’agir positivement sur le climat ou de participer à des programmes d’action climatique. »

Au cours du symposium, le professeur Cedarbough Saeji de l’Université nationale de Pusan ​​a suggéré que l’élimination progressive des bâtons lumineux en plastique aiderait à rendre les concerts plus écologiques, tout comme la rénovation de lieux plus anciens pour réduire le chauffage et le refroidissement. Une autre possibilité serait d’interdire les bouteilles en plastique à usage unique.

Il y a déjà eu des efforts initiaux pour rendre la K-pop plus durable. En février, la chanteuse Chungha a sorti une version physique respectueuse de l’environnement de son album Querencia. « C’est un sujet brûlant de nos jours, nous voulions donc produire l’album avec des papiers respectueux de l’environnement », a déclaré Chungha (via SCMP). « Nous avons également essayé de minimiser l’utilisation de laminage et d’autres plastiques inutiles, à l’exception des cartes photo, quelque chose de très important pour nos fans. » L’album n’était pas emballé dans un boîtier en plastique, et la boîte et le livret n’étaient pas plastifiés pour réduire le plastique.

Comme le note Koreaboo, d’autres stars se sont lancées dans l’action : Red Velvet a été nommée ambassadrice des relations publiques de la Corée du Sud pour le National Climate Council, et Blackpink (photo ci-dessus) a parlé des dangers du changement climatique pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26.

« La tenue d’un concert neutre en carbone sans détériorer sa qualité semble être la clé du problème », a déclaré Cho Han-kyu, vice-président de Kakao M Entertainment. « Je pense que nous avons besoin de discussions plus approfondies avec les responsables de notre entreprise et les artistes pour déterminer comment nous pouvons atteindre un tel objectif. »