Les fans de Kat Von D nous contactent après sa triste mise à jour de la boutique de tatouage

Les fans contactent la tatoueuse bien-aimée Kat Von D après avoir annoncé la fermeture prochaine de son salon de tatouage basé à Los Angles. L’alun de LA Ink a confirmé mardi dans une mise à jour de sa vie qu’après 14 ans d’activité, High Voltage Tattoo fermera définitivement ses portes le mercredi 1er décembre. Von D a initialement ouvert le magasin en 2007 après s’être vu offrir son propre magasin. après son passage à Miami Ink.

Von D a annoncé la nouvelle aux fans dans une publication Instagram mardi, partageant qu’elle « fermerait mon magasin de tatouage bien-aimé ». Von D a expliqué qu’elle et son mari Leafar Seyer, avec qui elle partage le fils Leafar Von D Reyes, ont décidé de déménager de Los Angeles à l’Indiana, après avoir « récemment acheté une belle maison sur un bout de terrain dans l’Indiana rural », où ils ont passé parfois. Von D, dont la boutique a été le théâtre de la série de téléréalité TLC LA Ink, a déclaré que la décision de fermer High Voltage avait été prise « après mûre réflexion » et après qu’elle en est venue à croire qu’il n’aurait « pas de sens de la garder ouverte si je n’était pas présent. » Alors que High Voltage fermera, Von D a déclaré qu’elle ne renonçait pas complètement au tatouage, car elle « ouvrira très probablement un studio privé dans l’Indiana une fois que nous aurons terminé la rénovation de la maison là-bas ».

Après que Von D a annoncé la nouvelle aux fans, qu’elle a remerciés « d’avoir montré tant d’amour à ma petite boutique », beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour réagir. Alors que la nouvelle s’est avérée déchirante pour certains, beaucoup d’autres étaient impatients d’offrir des messages de félicitations alors que D entame ce nouveau chapitre de sa vie dans l’Indiana avec sa famille.

‘Bien pour vous’

Je suppose que je voyage dans l’Indiana quand le nouveau magasin ouvrira ses portes. Un tatouage de @thekatvond est sur ma liste de choses à faire. https://t.co/Np8PVhEBPW – Rey Rey Rodriguez (@themindofreyrey) 25 octobre 2021

« Bien pour vous les gars Kat », a commenté une personne sur l’annonce Instagram de Von D. « Je suis honoré d’avoir été tatoué à [High Voltage] par vous plusieurs fois et je suis tellement excité pour votre nouveau chapitre mon ami .. vous et votre incroyable boutique allez manquer à LA. »

‘Fin d’une époque’

LA Ink et le tatouage haute tension étaient très éloignés de mon enfance/pré-adolescence, donc je suis vraiment triste – chienne opiniâtre (@coldheartedtea) 25 octobre 2021

« C’est la fin d’une époque. Je suis vraiment triste », a commenté un autre, tandis que quelqu’un d’autre a ajouté: « Ravi que vous vous sentiez chez vous dans l’Indiana. Bienvenue! »

‘Toutes nos félicitations’

Je suis triste de ne jamais me faire tatouer à haute tension mais cela signifie simplement que ce n’était pas dans les étoiles pour moi – Kanisha Renee (@TwistedTricky) 25 octobre 2021

« Vous allez nous manquer à LA mais je suis heureux que vous ayez trouvé un endroit que vous appréciez », a ajouté un autre, avec quelqu’un d’autre écrivant: « L’Indiana vous accueille, vous et votre famille, à bras ouverts, heureux de vous avoir ici. »

« Endroit unique en son genre »

tellement déçu d’entendre parler de la fermeture du tatouage à haute tension dans un endroit unique en son genre à coup sûr. éternellement reconnaissant d’avoir pu le voir en personne. – esphir ≈ (@tillitaint) 26 octobre 2021

« . a écrit une autre personne. « Mon mari et moi avons quitté LA où j’ai grandi et nous n’avons pas regardé en arrière. Vous ne le regretterez pas. La Californie est malheureusement en train d’être déchirée en lambeaux et ne semble pas vouloir changer de si tôt. Bienvenue dans les incroyables ingrédients de la ferme, de l’air pur et une vie moins chère. Je conduirai volontiers un État pour me faire tatouer par toi, Indiana. «

« Bienvenue dans l’Indiana »

J’ai besoin de me faire tatouer @ High Voltage Tattoo avant qu’ils ne ferment cette année !!!!! – Suzy⚡️ (@__Suzettee) 25 octobre 2021

« [Kat Von D] Bienvenue dans l’Indiana ! J’espère que vous l’aimerez autant que nous ! » a ajouté quelqu’un d’autre.

« Un petit morceau de moi vient de mourir »

Je ne vais pas mentir, un petit morceau de moi vient de mourir en sachant que je ne pourrai jamais me faire tatouer à haute tension jamais 😭😭 – xXFirestarRawrXx (@pizzah000ligan) 26 octobre 2021

« Merci beaucoup de m’avoir invité au magasin plusieurs fois et je suis reconnaissant de faire partie de tout cela », a réagi le tatoueur BJ Betts à l’annonce de Von D.

