Les fans de Kate Middleton et du prince William réprimandent Harry et Meghan après leur engagement climatique | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont promis mardi que leur association caritative Archewell atteindra zéro émission nette de carbone d’ici 2030 dans ses divisions Fondation, Audio et Production. Cependant, les fans du duc et de la duchesse de Cambridge ont noté que la famille royale basée aux États-Unis était lente à s’engager dans la politique climatique.

Une déclaration d’Archewell a déclaré que Meghan et Harry « ont un engagement de longue date envers la planète » et visent à atteindre le « net zéro » d’ici 2030.

La déclaration a ajouté: « Nous pouvons être nets à zéro, et c’est ce que nous nous engageons à faire

« Atteindre des émissions nettes de carbone zéro signifie faire une série de choix au fil du temps pour réduire au maximum cette empreinte, tout en compensant les émissions restantes grâce à des projets d’élimination du carbone de haute qualité.

«En tant qu’organisation, nous travaillerons avec un consultant indépendant pour suivre toutes les activités liées à Archewell depuis notre création (utilisation d’Internet, déplacements et électricité dans les bureaux à domicile, par exemple) afin de comprendre notre empreinte collective.

«En utilisant 2022 comme année de référence, ils développeront un plan pour Archewell qui s’alignera sur les dernières directives d’organisations de premier plan, comme le protocole sur les gaz à effet de serre (GES) et l’initiative des cibles fondées sur la science (SBTi), tout en compensant les émissions restantes jusqu’à ce que nous atteignions zéro net en 2030 et au-delà.

« Alors que nous commençons cette entreprise, nous tirerons parti de l’expertise de l’organisation à but non lucratif Travalyst, fondée par The Duke, et de la plateforme d’investissement durable Ethic, pour concentrer nos investissements en faveur d’une économie à faible émission de carbone. »

Waruni Smith (@waruni_smith) a déclaré sur Twitter « être original » en réponse à l’annonce, en publiant un article suggérant que la famille royale de Cambridge avait copié « le style de signature des Sussex » lors de la COP26.

calicoolbreeze (@calicoolbreeze1) a également déclaré que « la jalousie était visible » des Sussex avec l’annonce.

Edey (@edeysal) a noté le plan d’Archewell de « travailler avec des experts », ajoutant : « Donc, ils n’ont pas de plan ou ne savent pas s’il est réalisable ? »

Nicola Boden (@04nbod) a répondu : « C’est juste des relations publiques pour les connecter à l’événement Cop26. »

Cependant, les fans de Meghan et Harry ont soutenu l’annonce, qualifiant la cible d’Archewell de « fantastique ».

Montecito Royal (@MontecitoRoyal) a déclaré: « Le duc et la duchesse d’Impact! »

Somebodys Mama (@alisuarex) a ajouté : « Tellement pratique ! Tellement sensé !! Donc orienté action !! Alors de base !! Alors Sussex !

Violet E Bott (@VioletEBott1) a également déclaré: «Toujours des actions à la fois personnelles et professionnelles, pas seulement des mots.

« J’ai hâte de voir toute la famille à vélo comme un exemple pour nous tous. »

Cela survient alors que William s’exprimait au sommet de la COP26 à Glasgow et appelait les dirigeants mondiaux à rendre «l’impossible, possible».

S’exprimant lors de la session Accélération de l’innovation et du déploiement des technologies propres du sommet, le duc a déclaré : « Si nous voulons atteindre notre objectif de réparer notre planète en moins d’une décennie, il est de notre responsabilité commune de continuer à penser différemment, à agir avec audace, et rendre l’impossible possible.

Lundi, pour le début de la conférence, Kate et William ont été rejoints par le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, à la distillerie Clydeside pour rencontrer en personne les 15 finalistes de la première année du Duke’s Earthshot Prize.

Dans la soirée, le quatuor a assisté à une réception à la COP26, où un poignant message vidéo préenregistré de la reine a été diffusé.

Là, ils ont rencontré plusieurs dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président américain Joe Biden.

Jonathan Sacerdoti, commetator royal, a également suggéré que les Sussex se sentent « exclus » lors de la COP26.

Le couple royal a écrit aux dirigeants mondiaux participant au sommet du G20 à Rome ce week-end pour les exhorter à honorer leur promesse d’envoyer des vaccins COVID-19 dans les pays à faible revenu.

M. Sacerdoti a déclaré à Express.co.uk : « La famille royale était censée être là en force.

« Bien sûr, la reine a malheureusement dû annuler sa comparution et son discours lors de l’ouverture, mais le fait que la famille royale ait consacré tant d’efforts à la conférence montre à quel point cela n’était pas seulement important pour eux mais pour le pays.

« Et je pense que Meghan et Harry se seraient sentis très laissés pour compte et c’est probablement l’un des moments où ils auraient le plus manqué le côté des devoirs royaux qui accompagnent le fait d’être un Royal qui travaille. »