Les fans de Kate Middleton félicitent la future reine pour sa chasse au livre surprise – “ J’adore cette idée! ” | Royal | Nouvelles

Le livre de la duchesse de Cambridge “ Hold Still: Portrait of Our Nation in 2020 ” présente des images documentant la pandémie de coronavirus. Kate a célébré la sortie de sa publication en laissant des copies dans des endroits secrets pour que les fans royaux les trouvent.

Vendredi, la duchesse en a laissé une copie sur la statue de la reine Victoria devant les jardins du palais de Kensington à Londres.

Dans un tweet sur le compte de médias sociaux des Cambridges, Kate a écrit: «Que la recherche commence!

«Nous avons rejoint @the_bookfairies pour la journée pour partager avec vous des copies de Hold Still à travers le Royaume-Uni.

«Chaque exemplaire est orné d’un autocollant de fée du livre en or, d’un ruban d’or et d’une lettre de la duchesse cachée à l’intérieur.»

Un autre utilisateur a écrit: «J’adore cette idée! C’est certainement l’un de mes projets préférés de Catherine. Félicitations à toutes les personnes impliquées. »

Un troisième utilisateur a déclaré: «Encore et encore, cette femme merveilleuse continue de rendre le monde un peu plus lumineux en apportant du plaisir bien mérité dans la vie de tout le monde, surtout après une année si difficile.

«Merci beaucoup à votre HRH. Bien fait!”

Kate a lancé le projet Hold Still en mai 2020 pour encourager les gens à prendre des photos pour capturer «l’esprit de la nation» pendant la pandémie.