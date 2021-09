Les fans de Kate “surveillent” le baby bump alors que la sortie de la duchesse ne parvient pas à faire taire les discussions sur la grossesse | Royale | Nouvelles

in

S’adressant à The List, l’experte de la famille royale Amanda Lynne a suggéré comment le flot de rumeurs sur Kate, l’absence de la duchesse de Cambridge de la vie publique au cours de l’été, a conduit les observateurs de la famille royale à surveiller un éventuel “baby bump” lorsque Kate apparaît pour les futurs engagements publics. Malgré les rumeurs de son absence de deux mois de la vie publique, Kate est apparue mercredi à la RAF Brize Norton pour rencontrer ceux qui ont aidé à l’évacuation de l’Afghanistan et n’a semblé montrer aucun signe de baby bump. D’autres experts royaux ont fait valoir que l’absence de Kate était simplement due au fait que la duchesse a pris du temps pour être avec ses enfants et profiter de l’été.

Mme Lynne a déclaré: “Ce profil bas est quelque chose que Kate a maintenu au cours des derniers mois.

“Bien que ni William ni Kate n’aient fait de déclarations sur l’absence publique de la duchesse de Cambridge, de nombreux spectateurs pensent qu’elle est enceinte.”

Elle a ajouté que les observateurs « rechercheront sûrement des signes d’un baby bump » lors de la prochaine sortie publique de Kate.

Mais le narrateur de The List a souligné que l’absence de Kate est «beaucoup plus probable» parce qu’elle prend un congé bien mérité de ses fonctions pour passer du temps avec ses enfants à leur retour à l’école.

L’idée de la grossesse de Kate a également été jetée à l’eau froide par l’éditeur royal et commentateur du Mirror, Russel Myers, qui a rejeté les affirmations.

Il a déclaré à Today Australia que les rumeurs entourant Kate étaient devenues incontrôlables et provenaient de personnes voulant semer le trouble pour la duchesse.

Il a déclaré: “Je pense que la duchesse n’est pas enceinte, je pense que certaines personnes se sont demandé où était Kate? Mais où se trouve vraiment la vérité, c’est qu’elles sont en vacances.”

L’éditeur royal a poursuivi en expliquant que William et Kate passent généralement leurs étés à Norfolk et avec la reine à Balmoral.

Avant la naissance, Express.co.uk s’est entretenu avec un expert en langage corporel pour ce qu’il pense de la récente sortie de Beatrice et des signes du cadeau qui pourraient être attirés par Kate.

L’experte en langage corporel Judi James a déclaré à quel point Beatrice avait l’air “extrêmement terre-à-terre” lors d’un événement avec l’association caritative de défense des droits de ses jeunes Big Change, fondée aux côtés des enfants de Richard Branson, Holly et Sam.

Mme James a déclaré: “Le sourire éblouissant normal aurait pu être remplacé par les sourcils légèrement plissés et les lèvres fermées de toute femme approchant de la fin de sa grossesse.

Mais sinon, le langage corporel de Béatrice ici semble extrêmement terre-à-terre, imperturbable et sans chichis alors qu’elle marche avec son sac en bandoulière et son téléphone à la main.”