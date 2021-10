Les fans de Katey Sagal transmettent leurs meilleurs vœux à la suite de l’hospitalisation

Les fans montrent leur soutien à Katey Sagal après que l’ancien de Sons of Anarchy a été heurté par une voiture alors qu’il traversait une rue de Los Angeles. La nouvelle de l’incident a été rapportée pour la première fois par TMZ, qui a rapporté que l’incident s’est produit à 11 h 40 le jeudi 14 octobre lorsqu’une Tesla faisant un virage à gauche n’a apparemment pas vu Sagal et l’a » taguée « , laissant Sagal avec des blessures mineures . Sagal a été transporté dans un hôpital local et le conducteur du véhicule, qui s’est arrêté et a aidé l’actrice, n’a pas reçu de citation pour l’affaire.

Heureusement, les blessures de Sagal semblaient être mineures, son mari, Kurt Sutter, s’amusant même un peu pendant que sa femme récupère. Abordant l’incident effrayant dans une publication Instagram au cours du week-end, Sutter a déclaré que sa femme était « la seule à rapporter de l’argent en ce moment … alors je viendrai la chercher à l’hôpital plus tard ». Il a plaisanté en disant qu’il « l’emmènerait à cette audition de Danse avec les stars ». Pour le moment, Sagal elle-même n’a pas abordé la collision, qui serait toujours sous enquête, selon la dernière mise à jour.

La collision est survenue juste avant le retour de Sagal aux Conners en tant que Louise Goldufski. Sagal est devenu célèbre pour la première fois en jouant Peg Bundy dans la sitcom à succès des années 80 Married… with Children. Elle a ensuite joué le rôle de Gemma Teller dans Sons of Anarchy de FX de 2008 à 2014. Plus récemment, elle a dirigé le drame ABC Rebel, qui a été diffusé pendant une saison avant d’être annulé. Lorsque la nouvelle de l’incident du 14 octobre a éclaté, les fans de l’actrice n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, beaucoup ont envoyé à Sagal des vœux de prompt rétablissement.

Envoi de prières à Katey Sagal qui a été récemment blessée dans un accident de voiture. ❤️🙏 Selon plusieurs médias, Katey a été heurtée par une voiture jeudi alors qu’elle traversait une rue de Los Angeles. Elle devrait être libérée plus tard dans la journée. #KateySagal #Actrice pic.twitter.com/jT8GeXXK55 – 80sThen80sNow (@80sThen80sNow) 15 octobre 2021

« Quelqu’un a heurté Katey Sagal avec sa voiture et je veux rassembler un groupe et les retrouver », a tweeté un fan. « Katey est un trésor national. Ne la frappe pas avec ta voiture. »

Je sais que même les prisonniers prient pour le trésor national Katey Sagal en ce moment ! pic.twitter.com/3ygB8tHkMB – ♛ (@kateythings) 15 octobre 2021

« J’espère qu’elle ira bien », a ajouté un autre fan, qui a ensuite réfléchi à son passage sur The Conners. « Elle convient parfaitement à la nouvelle épouse de Dan. Celui qui a imaginé Katy et le mariage était tout simplement génial. Guérissez-vous bientôt. »

Rapide rétablissement et prières, sentez-vous mieux bientôt – @aliciastef2020 (@aliciastef2020) 16 octobre 2021

« Elle est l’un de mes acteurs préférés de tous les temps », a noté un autre. « Je suis tellement content qu’elle aille bien, mon cœur a raté quelques battements quand j’ai vu les gros titres. »

Protégez Katey Sagal à tout prix, s’il vous plaît. Thxkbai – Annabel Bundy (@marriedaniac) 15 octobre 2021

« Oh non, pas la meilleure icône de la télévision des années 90 », a tweeté quelqu’un d’autre. « Beaucoup de vœux de rétablissement complet à notre capitaine de navire, femme au foyer et femme fœtale de gang de motards préférés. »

