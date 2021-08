Les fans de Kelly Clarkson ont des mots pour son ex au milieu de la dernière mise à jour de l’affaire

Kelly Clarkson a récemment décroché une grande victoire juridique dans l’affaire de divorce entre elle et son ex, Brandon Blackstock, et les fans du talk-show de jour ont quelques mots. Il a déjà été signalé que Clarkson devrait payer à Blackstock près de 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour conjoint et pour enfants. Cette nouvelle a été une surprise pour beaucoup.

Cette semaine, un juge a déterminé que Blackstock devrait être financièrement responsable de la propriété du Montana que l’ancien couple avait précédemment achetée ensemble. Dépenses pour le terrain du ranch à près de 81 000 $ par mois. Cela comprend l’hypothèque, l’assurance et les taxes. Le juge a déterminé que, puisque ce sera la résidence principale de Blackstock, il devrait s’occuper de ces paiements. Les nouvelles ont fait parler les fans de Clarkson, et nous avons rassemblé certains de leurs commentaires ci-dessous. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils disent!

Je souhaite que ce divorce soit résolu rapidement. Ma reine Kelly ne mérite pas ce gâchis… Elle mérite mieux – nassKC (@nass_casey) 10 août 2021

« Je peux peut-être voir une pension alimentaire pour époux, mais une pension alimentaire pour enfants non … Mais s’il travaille, pourquoi demande-t-il une pension alimentaire pour époux ? » a demandé un fan curieux de Clarkson dans une publication sur Facebook.

Pour l’une ou l’autre des parties, cela devrait être comme « vous avez 3 mois pour le faire ensemble » ne devrait pas être pour la vie. – CG (@charm50116) 10 août 2021

« C’est un homme adulte, il devrait pouvoir prendre soin de lui-même ! s’est exclamé un utilisateur de Facebook frustré.

Un support toujours bloqué sur 150 000 $ pic.twitter.com/gtXjGFSOnU – Biggaz (@PJena101) 9 août 2021

“Son mari m’a l’air gourmand, c’est elle qui a le talent pour gagner tout l’argent !!!” quelqu’un a commenté. “Ils auraient dû avoir un accord prénuptial !”

Combattez ce punk Kelly. Il devrait avoir honte de prendre de l’argent à vos enfants. – betsy (@Betstro) 10 août 2021

“Personne n’a besoin d’autant d’argent pour élever ses enfants ou sa pension alimentaire. Ridicule !!!” s’est exclamé un fan.

Un tel gars de la PLV ! Laissez-le payer ses propres dépenses sur le ranch dans lequel il vit. Le juge a eu raison sur les dépenses du ranch. Kelly est super maman, super indépendante et elle n’a bien sûr aucun problème à dépenser pour ses enfants. – nassKC (@nass_casey) 10 août 2021

“Ce ne sont pas mes affaires et ne devraient être celles de personne d’autre non plus”, a déclaré quelqu’un, suggérant qu’ils ne prennent pas parti.

C’est beaucoup de ranch pic.twitter.com/P7fvPxfit0 – G (@Schmergledorf) 9 août 2021

“C’est la faute des juges de lui avoir accordé autant d’argent”, a proposé une personne. “Le juge aurait dû lui dire de se débarrasser de ses fesses paresseuses, de trouver un travail et de travailler dur pour ce qu’il veut. J’en ai marre des gens paresseux.”

Il est un embarras pour les hommes partout pic.twitter.com/i9vwNxqATY – KMcS (@KMc_Swinney) 9 août 2021

“Elle a la garde, pourquoi doit-elle lui verser une pension alimentaire pour enfants”, a demandé un dernier fan. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour sur la scission de Clarkson.

