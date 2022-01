Les fans de Kendall Jenner pensent qu’elle s’est secrètement mariée à cause de cette photo

Le couple a passé Noël séparément mais a célébré l’arrivée de la nouvelle année ensemble. Jenner et Booker ont choisi une cabane au milieu des bois comme destination. Via Instagram, Kendall a partagé un album où elle a montré comment ils ont célébré la fin de 2021 et l’une des huit photos qu’il a partagées a choqué ses abonnés.

Sur cette image, le mannequin et le basketteur apparaissent très souriants, posant devant un miroir. Ils portent tous les deux des vêtements confortables et ce qui a attiré l’attention de leurs fans, c’est sa main ; puisqu’en plus de tenir un verre de vin, il est possible de voir que Devin porte une bague en or à l’annulaire de sa main gauche., qui a instantanément causé ses partisans pensaient qu’ils s’étaient mariés en secret.