“Les fans de Khabib sont pires que ceux de McGregor”

Dans des propos récents, le jeune combattant Paddy Pimblett (il fera ses débuts à l’UFC le 4 septembre) a défié Conor McGregor : «Je vais être honnête, c’est lui qui a terni son propre héritage (Conor McGregor). Un Irlandais contre un Scouser. J’ai l’impression que ce serait f ** king fort. Ce serait le prochain niveau. Ce serait génial, pour être honnête. (Conor McGregor) est un type d’argent. Et le combattre à Anfield devant 60 à 70 000 personnes, c’est là que se trouve l’argent. Je peux voir que cela arrivera. Mais, puisque je vais être une si grande star, tu peux me mettre avec n’importe qui et je le remplirai«.

Paddy Pimblett critique le fandom de Khabib Nurmagomedov

Dans la même interview avec Submission Radio, il a également mis ce défi de côté pour parler du fandom de la star irlandaise et souligner que Les fans de Khabib Nurmagomedov sont pires.

Avis

Ouais, c’est juste une opinion, mon garçon. La façon dont je le dis, c’est que les avis sont comme c*los : tout le monde en a un. Alors vous devez aller de l’avant avec eux, non? Comme, Les fans de Khabib (Nurmagomedov) sur les réseaux sociaux sont pires que les fans de Conor (McGregor) en ce moment. C’est honteux. Je ne peux pas dire un mauvais mot à son sujet.

“J’ai dit qu’il n’était pas le meilleur de tous les temps, mais j’ai dit qu’il était le meilleur de tous les temps à 155 livres, et Ils ont commencé à m’appeler musulman haineux parce que j’ai dit que je n’étais pas le meilleur de tous les temps. Et ce n’est pas le cas. Je me fiche de ce qu’ils disent, ce n’est pas la CHÈVRE. Vous devez avoir de la longévité dans ce sport pour être le CHÈVRE, et il n’a pas eu de longévité. Il a eu trois défenses de titre. Jon Jones avait quoi, 12 ans ? »Paddy Pimblett avait l’habitude d’ajouter son point de vue à la conversation sur les meilleurs.

