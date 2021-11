Les fans de Kourtney Kardashian ont l’impression d’avoir découvert des indices qui révèlent son choix unique de robe de mariée

Depuis que Kourtney Kardashian et Travis Barker ont annoncé leurs fiançailles, les fans ont désespérément besoin d’informations sur le mariage à venir. Une utilisatrice de TikTok nommée Caroline Crawford a une théorie selon laquelle la robe de mariée de Kardashian sera lue, et elle a posté une vidéo qui soulignait que la couleur était un thème pour le couple depuis qu’ils se sont réunis.

« Je vous l’ai dit, tout est rouge », a déclaré Crawford dans sa vidéo sur la possible robe de mariée de Kardashian. « Tout est littéralement rouge. Ça va être rouge… J’ai appelé ça ! J’ai senti ça dans mes os et je pense qu’elle y mène. » Les fans semblaient d’accord dans les commentaires, mais à ce stade, ce n’est que de la spéculation.

@carolinejcrawford Répondre à @saracrawforddd appelez-moi le murmure de la robe de mariée #weddingtiktok #weddingtips #weddingwardrobe #kourtneykardashian Singes Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Après des mois de taquineries et de PDA, la star de télé-réalité et le batteur de Blink 182 se sont fiancés le 21 octobre. TMZ a rapporté que Barker avait fait sa demande dans un hôtel en bord de mer à Montecito. Sur les photos, Barker s’est agenouillé entouré de centaines de roses rouges et Kardashian a accepté avec enthousiasme. Selon les rapports, certains amis et famille étaient sur place pour célébrer après le moment romantique. La star de L’incroyable famille Kardashian et le musicien de rock ont ​​commencé à sortir ensemble au début de l’année, rendant publique leur relation le jour de la Saint-Valentin. Kardashian s’est rendu sur Instagram plus tard dans la nuit pour confirmer la nouvelle, partageant des photos du couple heureux s’embrassant sur la plage entouré de roses et de bougies. « Pour toujours », a-t-elle légendé le post. Ce sera le premier mariage de Kardashian et le deuxième de Barker.

Bien qu’ils se fréquentent depuis moins d’un an, Kardashian et Barker sont amis depuis des années. Depuis qu’il est devenu public, le couple adoré n’a pas hésité à montrer sa romance au monde. Les deux ont même déclenché des rumeurs de fiançailles en juillet et ont traîné leurs partisans depuis avec différentes images de mariage sur les réseaux sociaux, y compris le décor d’Halloween squelette des mariés de Kardashian.

La sœur de Kardashian, Kim, a parlé de leur histoire d’amour dans The Ellen DeGeneres Show en septembre. « J’adore leur relation. Ils ont tellement grandi ensemble et ont vraiment fait des choses incroyables, juste pour penser qu’ils sont voisins et amis depuis près de 15 ans, voisins depuis environ une décennie », a déclaré Kim à propos du couple. En ce qui concerne le PDA fréquent de sa sœur avec Barker, la fondatrice de KKW Beauty a déclaré à DeGeneres qu’elle le trouvait « mignon », ce à quoi l’émission de jour a répondu: « C’est vrai, mais c’est beaucoup. » Kim a répondu : « C’est beaucoup, mais c’est si mignon. … Vous savez quoi, c’est ce qu’ils font. Et c’est si mignon et j’aime l’amour, alors je les aime. »