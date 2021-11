La Juventus a poursuivi son humiliation 4-0 aux mains de Chelsea avec une défaite inquiétante 1-0 contre l’Atalanta qui a laissé le manager Max Allegri et les supporters hués dans un état de fureur.

Les géants italiens ont été mis en pièces par le Chelsea de Thomas Tuchel en milieu de semaine en Ligue des champions, les Bleus marquant trois fois en seconde période pour une victoire facile.

Et les choses n’allaient pas beaucoup mieux contre l’Atalanta

La Juve avait peut-être une excuse car elle était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition, mais elle n’a pas eu autant de recul face à l’Atalanta et a ressenti la colère de ses fans.

Une passe capricieuse d’Alvaro Morata a été interceptée par Berat Djimsiti à la 28e minute, le défenseur albanais tirant instantanément une première passe à Duvan Zapata.

Joué à côté par un Matthijs de Ligt hors de position, Zapata s’est accroché au ballon, le faisant exploser sur un Wojciech Szczesny impuissant pour le futur vainqueur du match.

La Juve a quitté le terrain à la mi-temps pour des huées bruyantes, et les choses n’ont fait qu’empirer dans le deuxième 45 lorsque deux de leurs meilleurs joueurs cette saison, Federico Chiesa et Weston McKennie, se sont blessés.

Le laissez-passer de l’hôpital de Morata met la Juve en difficulté

Et le positionnement de de Ligt a facilité la tâche de Zapata

L’Atalanta a remporté sa première victoire à l’extérieur contre la Juve depuis 1989, laissant la Vieille Dame à sept points des places de la Ligue des champions à la huitième place.

Allegri est revenu entraîner la Juventus cette saison après cinq titres de Serie A à la barre entre 2014 et 2019, et avait déjà déclenché sa fureur après un mauvais début de saison.

Allegri semblait diriger sa colère contre le quatrième officiel

Un désaccord a également éclaté sur le terrain après le coup de sifflet

Cette fois, sa colère s’est dirigée vers le quatrième arbitre alors que le livide de 54 ans quittait le terrain, la tension se poursuivant.

Une petite escarmouche a éclaté entre les deux formations après le coup de sifflet final, alors que seuls cinq joueurs en noir et blanc ont eu le courage d’affronter des supporters.

Les fans de la Curva Sud ont crié « montrez des balles » tout au long du match, et seuls de Ligt, Szczesny, Paulo Dybala, Leonardo Bonucci et Juan Cuadrado ont pris la peine de marcher et d’applaudir les fans après la défaite.

@LoreBetto sur Twitter

Seule une poignée de joueurs de la Juve s’est excusée auprès des supporters

Le capitaine Dybala et Bonucci ne faisaient partie que d’une poignée de joueurs qui ont bravé les abus des supporters après le match.

Pendant ce temps, l’Atalanta célébrait joyeusement sa première victoire à Turn depuis 1989

Ramener Ronnie ? La Juve pourrait désespérément faire avec le but d’élite de Ronaldo

La Juventus a vendu la signature record de Cristiano Ronaldo à Manchester United cet été pour 12,86 millions de livres sterling et semble manquer cruellement de ses objectifs.

L’équipe n’a marqué que 18 fois en 14 matchs de Serie A, le huitième pire record de la division, Paulo Dybala étant son meilleur buteur avec trois buts.

L’équipe d’Allegri a une série de matches beaucoup plus facile à l’horizon avec les trois derniers lors de leurs cinq prochains matches, mais ils pourraient perdre 14 points sur les leaders de la ligue Napoli qui affronteront ensuite la Lazio.

