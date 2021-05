Les fans de la mise à jour Space Jam 2 vont “ aimer ”, selon l’acteur vocal de Bugs Bunny

Je ne pense pas que je parle du tout parce que je pense que rien que de la bande-annonce, je veux dire, j’étais vraiment abasourdi, parce que je n’avais pas vu … J’ai vu la bande-annonce comme tout le monde l’a fait en temps réel quand il est tombé, c’était tellement excitant à voir. Et bien sûr, en travaillant sur le film, je veux dire, je dois dire que les gens vont adorer la nouvelle technologie, la façon dont les œuvres d’art sont si belles… C’est riche et les couleurs sont tellement vibrantes. Et vous pouvez voir, il y a une animation 2D vraiment cool, que je dois juste dire, à toutes les personnes, les artistes travaillant sur le film, «Wow». Je veux dire, ils l’ont juste écrasé, ils se sont assommés. Et ça va vraiment être beau à voir. Donc, que vous regardiez l’animation 2D ou l’animation 3D, je veux dire, ça va être incroyable, nous sommes allés si loin avec la technologie.