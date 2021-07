Les fans de la MLB avaient de forts sentiments à propos du lanceur portant un pantalon sur les genoux

in

Les joueurs de baseball ont longtemps trouvé différentes façons de porter leur pantalon pendant les matchs. Certains aiment les avoir jusqu’aux chevilles pour que vous puissiez à peine voir leurs agitations. D’autres aiment les porter haut pour montrer leurs mouvements.

C’est comme ça depuis un certain temps maintenant et je pense que j’aime le mieux les jambes hautes. C’est juste un look de baseball classique.

Le lanceur des Blue Jays de Toronto Adam Cimber est l’un des rares joueurs de la MLB à porter les choses à un nouveau niveau, comme on l’a vu dernièrement avec son pantalon sur les genoux. Joc Pederson a commencé ce look il y a quelques années et le berce toujours.

Il a de nouveau montré ce look hier soir lors d’une défaite éclatante contre les Red Sox de Boston.

Regarde ça:

pantalon sur les genoux y/n pic.twitter.com/U7Tt5ynnFy – Cut4 (@Cut4) 20 juillet 2021

J’aime le look, mais il a suscité (désolé pour cela) tout un débat sur Twitter, avec des fans passionnés :

Je ne peux pas exprimer assez combien je déteste ce look. Continuez comme ça et une équipe ramènera le short des White Sox des années 70. https://t.co/NWWNX6xUyF – # 16 CUSA Champs ODU Baseball photog CB Wilkins (@cbwilktweetsODU) 20 juillet 2021

