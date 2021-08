Les fans de la MLB deviennent fous après le champ des rêves de Tim Anderson Homer 10z viral

Il est rare qu’un événement sportif de saison régulière dépasse les attentes, en particulier dans la Major League Baseball. Encore plus rare, est une suite de film dépassant les attentes. Ligue majeure de baseball et Kevin Costner se sont associés pour nous offrir les deux.

La MLB a fait la promotion de son jeu de redémarrage Field of Dreams à Dyersville, Iowa, pendant deux ans. Et jeudi soir, du début à la fin, l’événement mettant en vedette les White Sox de Chicago et les Yankees de New York était parfaitement scénarisé. À commencer par Costner, qui a joué dans le film classique de 1989, menant les équipes hors des champs de maïs et se terminant par une incroyable neuvième manche.

Alors que home run après home run disparaissait dans les champs de maïs, les Yankees ont effectué un superbe retour en neuvième manche, pour être dépassés par la superstar des White Sox. Tim Anderson, qui a écrasé une bombe à pied. Le paysage de Field of Dreams a donné à la Major League Baseball une atmosphère de la vieille école qui s’harmonise parfaitement avec le flair de la nouvelle école d’Anderson.

Le baseball est souvent critiqué pour sa lenteur et sa banalité, avec le recul des propriétaires et des fans plus âgés chaque fois qu’un joueur essaie de dynamiser le sport. Même Anderson a dit un jour qu’il ne regardait pas le baseball parce que “c’est un sport ennuyeux”. Mais il n’y avait rien d’ennuyeux à propos de jeudi soir, Anderson représentant le brillant avenir du sport pour garantir que les 8 000 fans de l’Iowa et les millions d’autres qui regardent à la maison ne soient pas déçus.

Je comprends qu’il y aura toujours des cyniques qui ne peuvent pas s’en empêcher, mais il semble qu’une tonne de gens ont regardé un match de baseball dans un terrain de l’Iowa et l’ont apprécié pour ce que c’était. Et ce que c’était, c’était assez magique. Visuellement et en termes de script, c’était vraiment incroyable. – Scott Van Pelt (@notthefakeSVP) 13 août 2021

Ce jeu “Field of Dreams” est l’une des idées de sport professionnel les plus cool, sinon les plus cool que j’aie jamais vues. – Clay Travis (@ClayTravis) 13 août 2021

Tim Anderson est en MLB à partir d’une machine à remonter le temps. Il est si facile à enraciner. – Ryan Glasspiegel (@sportsrapport) 13 août 2021

Le baseball a-t-il scénarisé une RH pour ce match ? Est-ce réel? – Andrew Perloff (@andrewperloff) 13 août 2021

QUEL JEU DE BEEP. À L’ANNÉE PROCHAINE, MLB. Les organisateurs de Field of Dreams n’auraient pas pu écrire un meilleur scénario pour ce soir. – Matthew Bain (@MatthewBain_) 13 août 2021

Ce jeu Field of Dreams était si bon que vous ne pouviez pas le scripter. – Faizal Khamisa (@SNFaizalKhamisa) 13 août 2021

Je veux que #KevinCostner exprime tout !! L’homme vient de me rendre ému par cette scène #FieldofDreams – Marcus Spears (@mspears96) 12 août 2021

La meilleure soirée de baseball de tous les temps. – Brandon Tierney 🎤 (@BrandonTierney) 13 août 2021

Incroyable production de FOX sur le jeu Field of Dreams. Surpassant ESPN jusqu’au bout, qui diffuse toujours ses matchs de la MLB à distance. – Josh Kraushaar (@HotlineJosh) 13 août 2021

Cet événement Field of Dreams organisé par la MLB est incroyable. Il a l’air parfait. Quelle bonne idée. pic.twitter.com/4n91dvT544 – Grant Paulsen (@granthpaulsen) 12 août 2021

La musique stupide de “Field of Dreams” déclenche des larmes instantanées. – Brad Evans (@NoisyHuevos) 12 août 2021

Le Field of Dreams Game était la meilleure chose que la MLB ait réussi depuis longtemps. – Joe Giglio (@JoeGiglioSports) 13 août 2021

#FieldofDreams Merci BaseBall ! Merci Kevin Costner….Merci James Earl Jones ! Mon amour pour le jeu a été alimenté par ce film. « Si vous le construisez… ils viendront. » De nombreuses légendes se pavanaient ce soir. J’ai vécu par procuration à travers les RH de Tim Anderson. Bravo BASEBALL !🤟 – Chipper Jones (@RealCJ10) 13 août 2021

QUELLE. UNE NUIT.

Pour @MLB dans l’Iowa.

Absolument génial… du début à la fin héroïque. – Kirk Herbstreit (@KirkHerbstreit) 13 août 2021

« Comment peux-tu ne pas être romantique à propos du baseball ? -Brad Pitt / Billy Beane “ -Scott Hanson – Scott Hanson (@ScottHanson) 13 août 2021

GIANCARLO A AUSSI GAGNÉ SES PINSTRIPES CE SOIR C’EST LA PLUS GRANDE SOIRÉE DE BASEBALL DE MA VIE – Mia O’Brien (@MiaOBrienTV) 13 août 2021

Quelle expérience télévisée cool le jeu “Field of Dreams” était. Dès le départ, pure magie. Félicitations à mes collègues de @MLBONFOX, à l’antenne et dans les coulisses All Stars : Pete Macheska, PT Navarro, Matt Gangl, Bardia Shah-Rais, Aaron Stojkov, Michael Davies et toute l’équipe technique. – Peter Schrager (@PSchrags) 13 août 2021

——

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com