Les fans de la MLB ont de fortes réactions au verrouillage de la ligue

La Major League Baseball est maintenant en lock-out. La ligue a mis ses joueurs en lock-out pour la première fois depuis 1990 après que les deux parties n’aient pas pu se mettre d’accord sur une nouvelle convention collective. Il s’agit du premier lock-out en plus de 30 ans et du premier arrêt de travail depuis la grève des joueurs en 1994-95.

« Nous pensons qu’un verrouillage intersaison est le meilleur mécanisme pour protéger la saison 2022 », a écrit le commissaire de la MLB Rob Manfred dans une lettre aux fans. « Nous espérons que le lock-out relancera les négociations et nous amènera à un accord qui permettra à la saison de commencer à temps. Ce lock-out défensif était nécessaire car la vision de la Players Association pour la Major League Baseball menacerait la capacité de la plupart des équipes à être compétitives . Ce n’est tout simplement pas une option viable. Depuis le début, la MLBPA n’a pas voulu s’éloigner de sa position de départ, faire des compromis ou collaborer sur des solutions. «

Le verrouillage signifie désormais que les équipes ne peuvent pas effectuer de transactions d’alignement telles que la libération, la signature et l’échange de joueurs. Et si cela dure jusqu’en mars, le début de la saison 2022 pourrait être compromis. Voici un aperçu des fans qui réagissent à la nouvelle.

Suppression du site Web

Bonjour et bienvenue au lock-out de la MLB. MLB-dot-com a retiré toutes ses histoires sur les joueurs et supprimé les photos de la liste des joueurs. Si vous pensiez que la liste des Pirates était anonyme auparavant, eh bien maintenant c’est … pic.twitter.com/vzovOZ5KtY – RobBiertempfel (@RobBiertempfel) 2 décembre 2021

Une autre personne a répondu : « A quoi ça sert tout ça. Négociez de bonne foi. Ne vous prenez pas batte et balle et rentrez chez vous.

précédentsuivant

Aucun match manqué

C’est officiellement la saison du lock-out pour la MLB, en espérant que nous ne ratons aucun match ce printemps à cause de cela pic.twitter.com/aHiH7MzfoW – La Sportsletter (@TheSportsletter) 2 décembre 2021

Katie Woo de . a écrit: « L’étrangeté du verrouillage a déjà commencé. Le site MLB dot com a été complètement effacé de toute référence aux joueurs actuels. Cela inclut les photos. Les équipes ne sont pas non plus autorisées à utiliser les noms des joueurs actuels dans les publicités pour la vente de billets , marchandise, etc. »

précédentsuivant

Toute la saison ?

Espérons que le lock-out de la MLB dure toute la saison. Si, en tant que fan des Reds, je ne peux plus jamais profiter du baseball, j’espère qu’il en va de même pour tout le monde. – Jon (@JWag85) 2 décembre 2021

Un autre fan des Reds a répondu: « Je ne sais pas pour celui-ci. Je suis un fan inconditionnel des rouges, mais un fan encore plus grand de baseball. Que dois-je faire quand je ne peux pas regarder les rouges? Je regarde n’importe quel match disponible. »

précédentsuivant

Temps d’appel

Il y a 30 ans : @sportingnews fournit aux fans un numéro 1-900 (99 cents la minute) pour exprimer leur point de vue sur le verrouillage de la MLB de 1990. Les meilleurs appels sont imprimés, y compris le gars scandalisé de payer 4 $ pour se garer aux matchs des Phillies. pic.twitter.com/tVhnXC5Aq9 – Darren Rovell (@darrenrovell) 3 mars 2020

Et cette personne a écrit : « J’aime le gars qui se plaint de combien les joueurs sont payés mais dit qu’il est avec les propriétaires, qui sont probablement aussi payés des montants exorbitants. Et pour quoi ?

précédent