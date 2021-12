Les fans de la NBA félicitent Stephen Curry pour avoir établi un record de tous les temps pour 3 points

Stephen Curry est entré dans l’histoire de la NBA mardi soir. Alors qu’il jouait contre les Knicks de New York, la star des Golden State Warriors a établi le record de tous les temps à trois points en dépassant Ray Allen pour renverser le 2 974e de sa carrière, comme mentionné par ESPN. Le tir a eu lieu au premier quart et les Warriors ont pris un temps mort pour pouvoir célébrer avec Curry.

« C’était une belle fin pour la semaine dernière », a déclaré Curry après le match. « L’accumulation pour obtenir ce numéro, c’était une atmosphère spéciale. Je savais que le Jardin serait à la hauteur de l’emblématique de cet endroit – je ne le dirai jamais assez, j’apprécie tellement la façon dont les fans ont embrassé le moment avec moi et m’a laissé me perdre en quelque sorte. Je pouvais le sentir. Une fois que j’ai pris le coup sur l’aile, ça faisait du bien, ça avait l’air bien – c’était comme si nous étions à la maison. »

« C’était un moment spécial, bien sûr, que j’apprécie et dont je me souviendrai toute ma vie, en termes de ce que cela signifie pour moi de dépasser Ray », a ajouté Curry. » Lui et Reggie [Miller], les gars que j’attendais pour entrer dans le jeu. Certainement spécial. » Voici un aperçu des fans de la NBA louant Curry pour avoir marqué l’histoire.

James Lebron

Je viens d’atterrir à Dallas pour voir @StephenCurry30 battre le record et pour le rendre encore plus dopant, il l’a fait dans le JARDIN !! WOW BRAVO FRÈRE !! INCROYABLE – LeBron James (@KingJames) 15 décembre 2021

Un fan a répondu : « Ça aurait été ‘doper’ s’il l’avait fait chez lui dans la Bay Area ! Oh… Kobe, Magic, Michael et Steph n’ont pas sauté d’équipe en équipe à la recherche de bagues !!! »

Stephen Curry est maintenant le meneur de tous les temps pour les 3 points marqués en saison régulière avec 2 974. Il avait besoin de 511 matchs de moins que Ray Allen pour battre le record pic.twitter.com/k5OGQgR6fQ – SportsCenter (@SportsCenter) 15 décembre 2021

Un fan a demandé : « Si Steph n’avait jamais été grièvement blessé au début de sa carrière, pouvez-vous imaginer où serait le # maintenant ? »

