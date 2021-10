Les fans de la NBA ont fait des blagues sur la bagarre d’Anthony Davis et Dwight Howard sur le banc des Lakers

Nous savions que le drame allait arriver à un moment donné cette saison pour les Lakers. Je veux dire, ce sont les Lakers, après tout. C’est ce qui vient avec le territoire.

Mais… dans le jeu 2 ? Sur 82 ? Je ne sais pas si quelqu’un l’a vu arriver si tôt.

Mais hélas. C’est ici. Et cela s’est produit sous la forme d’Anthony Davis et Dwight Howard se livrant à une petite bagarre sur le banc des Lakers.

On aurait dit qu’il y avait quelque chose qui s’était dit entre les deux. Howard s’est levé de son siège et les choses ont un peu dégénéré. Puis Davis l’a repoussé et une foule de Lakers entourant Howard afin qu’il ne réagisse plus à Davis.

C’était un gâchis absolu.

quand petit frère essaie de grand frère grand frère pic.twitter.com/T3jBzPHI2R — prince j. grimes (@pgprincej) 23 octobre 2021

C’était… préoccupant. Deux coéquipiers se lancent dans un match de bousculade au milieu d’un match ? Pendant qu’ils se font exploser ? Ce n’est jamais bon signe.

Mais vous savez tous comment ça se passe sur NBA Twitter. Chaque fois qu’il y a un drame, les gens vont faire des blagues. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait avec ça.

Les gens ont fait le lien avec Dwight Howard qui ne figurait pas sur la liste des 75 plus grands joueurs de la NBA alors qu’Anthony Davis y figure. Vous voyez où cela se passe maintenant.

Les blagues fusaient.

Homme. C’est hilarant. Désolé, fans des Lakers. Espérons que cela s’améliore.

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale