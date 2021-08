Les fans de la NBA plaisantent sur l’âge de la liste des Lakers après l’agence libre

in

La NBA – et, bien, toutes les ligues sportives professionnelles – met l’accent sur l’âge lorsqu’il s’agit de constituer des listes. Les jeunes joueurs sont dans leur apogée physique et ils ont plus d’avantages pour développer différentes facettes de leurs jeux.

Ca a du sens. C’est pourquoi vous voyez souvent une star universitaire de 22 ans tomber au deuxième tour du repêchage de la NBA derrière un joueur de 19 ans qui n’a pas fait ses preuves.

Rien de tout cela ne semble avoir d’importance pour le directeur général des Lakers, Rob Pelinka.

Il a pris l’approche de réorganiser la liste des Lakers pour la saison prochaine avec des stars bien dans la trentaine. Il a atteint un autre niveau lorsque Carmelo Anthony et Dwight Howard ont tous deux accepté de traiter avec Los Angeles.

Regardez cette équipe ! Ces âges…

Carmelo Anthony — 37 ans

LeBron James – 36 ans

Trevor Ariza – 36 ans

Marc Gasol – 36 ans

Dwight Howard – 35 ans (il aura 36 ans le 8 décembre)

Wayne Ellington – 33 ans

Kent Bazemore – 32 ans

Russell Westbrook — 32 ans – Arash Markazi (@ArashMarkazi) 3 août 2021

Même énergie ici :

Vous : “Je n’ai que 35 ans, j’ai toute la vie devant moi.” Diffuseur sportif : “Voici le joueur le plus âgé de la ligue. Il a 32 ans. Un miracle.” – Troy Johnson (@_troyjohnson) 6 décembre 2016

Entre LeBron, Carmelo, Dwight, Russell Westbrook et Anthony Davis, ce serait une super équipe 2013 incroyable. Malheureusement, ce n’est pas 2013. Ainsi, les fans de la NBA ont plutôt fait des blagues sur le nouveau look des Lakers de Pelinka.

cette liste des Lakers irait 82-0 en 2012 https://t.co/clRFXtqUjO – PALA (@PALA718) 3 août 2021

LeBron a inscrit l’équipe olympique de 2012 sur la liste des Lakers – RIP Ira & Terron (@Naamo__) 3 août 2021

Les Lakers comptent désormais quatre membres de l’équipe de basket-ball des États-Unis de 2012, plus que toute autre franchise de la NBA actuellement dans leur alignement. Et cette équipe a remporté l’or à Londres, alors – Kyle Goon (@kylegoon) 3 août 2021

L’alignement des Lakers la saison prochaine pic.twitter.com/rNr5w8Z9S8 – Bobby Portis Jr Burner (champion 2021) (@BPBurner) 3 août 2021

En plus de passer beaucoup de temps sur l’aile, Malik Monk (23 ans) devrait également aider le reste de la liste des Lakers en ouvrant des fichiers PDF, en évitant les appels téléphoniques frauduleux et en ne gémissant pas lorsqu’ils s’assoient/se lèvent du banc. – David Gardner (@byDavidGardner) 3 août 2021

Lors des voyages sur la route, les joueurs des Lakers vont exiger que leurs indemnités journalières leur soient remises en chèques de voyage. – Craig Calcaterra (@craigcalcaterra) 3 août 2021

Les Lakers vieillissent peut-être, mais ces blagues ne le sont pas.