Les fans de la NBA s’inquiètent pour Zion Williamson qui aurait des « problèmes de poids »

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans gardent un œil sur Zion Williamson. Selon Bleacher Report, Williamson est aux prises avec des « problèmes de poids » au début de la saison NBA 2021-2022. Il aurait atteint le nord de 300 livres, ce qui est similaire aux mois qui ont précédé ses débuts en tant que recrue. Lorsque Williamson était avec les Pélicans pour un récent voyage de pré-saison au Minnesota, le poids indiqué était de 284 livres.

« Ce sont les blessures dont vous devez être le plus préoccupé, une blessure au pied pour un gars avec des problèmes de poids notés », a déclaré un cadre de la Conférence Ouest à Bleacher Report. En plus du poids de Williamson, il souffre d’une blessure au pied qui n’apparaîtra pas dans le match d’ouverture de la saison des Pélicans contre les 76ers de Philadelphie mercredi. Plus tôt cette année, Williamson a parlé de sa santé.

« Je pense qu’il y a un autre équipement que je peux atteindre en ce qui concerne mon poids et mon conditionnement », a déclaré Williamson au podcast The Old Man & the Three en mars. « Mais je pense que c’est comme vous l’avez dit, c’est de le trouver. Parce que je ne veux pas en arriver à un endroit où je me dis : ‘Oui, j’ai perdu beaucoup de poids, mais je ne me sens pas fort. Je peux’ t faire certaines choses que je ferais avant. Je pense que c’est juste le trouver. Je pense qu’il y a un autre équipement que je peux atteindre en termes de poids et de conditionnement. » Voici un aperçu des fans qui réagissent à la prise de poids de Williamson.

Comparaison

Journée des médias Zion Williamson 2021 (en haut) et journée des médias 2019 (en bas) pic.twitter.com/xrZ3GbxWjR – ً (@LakerFern) 14 octobre 2021

Une personne a écrit: « Entre les blessures et la condition, je ne pense pas qu’il sera jamais à la hauteur du battage médiatique. Bon joueur quand même. » Pour ce que ça vaut, Williamson a récolté en moyenne 27 points et sept rebonds par match la saison dernière.

Ère différente

La compétition de MJ contre la compétition de LeBron pic.twitter.com/keTadDEjZk – Miguel Jordán (@PettyAirJordan) 16 octobre 2021

Une autre personne a écrit: « Physiquement, les gardes et les petits avants sont plus grands, plus minces et tout aussi forts en raison des progrès de la culture de l’entraînement et de la culture alimentaire. Cela signifie que vous jouez un joueur « type » Jordan chaque nuit. Donc, si Malone ne peut pas se lever et vers le bas avec un joueur de rôle comme Dwight. »

Pomper les freins

Je comprends. Pour un joueur de la NBA, il n’est pas en forme. Mais le mec est discret plus musclé que tout avec un peu de graisse et il fait 6 pieds 7 pouces. Je ne peux pas avoir de grosses personnes qui retweetent cela dans ma chronologie en appelant la graisse de Zion. C’est fou. https://t.co/sPUQPxrD8x – EddiePReactions (@EddiePReactions) 20 octobre 2021

Cette personne a écrit: « Je viens de voir la publicité de Zion Williamson Mountain Dew et l’homme .. Il prend du poids comme s’il allait en hibernation. Ce mec doit faire attention ou il va se blesser

Rappel

Le discours sur le poids de Zion Williamson me rappelle le discours jumpshot de Ben Simmons en 2018. Utilisez votre bon sens et vos yeux. Non, il n’est pas tenable pour ces joueurs de continuer à jouer avec les défauts qu’ils ont maintenant. – Dert, DMorey H8r (@Backtrack_Rewin) 14 octobre 2021

Un fan de la NBA a déclaré: « J’aime Zion Williamson et j’espère vraiment qu’il prendra au sérieux ses problèmes de conditionnement et de poids. Arrêtez de compter sur la famille pour le gérer et demandez à un nutritionniste et à un entraîneur sérieux de vous sortir de votre zone de confort. Les blessures se produiront plus souvent. fréquent s’il pèse plus de 300 livres et comment il atterrit. »

La sympathie

Zion Williamson allait toujours avoir du mal avec ce poids en NBA. Je dois ressentir pour lui. – Rara Avis™ (@Tzar_Marc) 20 octobre 2021

Une personne a noté : « Zion Williamson a tous les outils à sa disposition. Il n’y a aucune excuse pour ses problèmes de poids persistants. Combien de blessures avant qu’il ne le découvre ? Toute la capacité naturelle et l’argent pour embaucher des personnes pour l’aider à atteindre ses objectifs. C ‘mon, bruh. »

Excuses

Désolé, tout le poids que je perds va à Zion Williamson. – Sheldon Schreppel (@Shelly_Deli) 20 octobre 2021

Une personne a tweeté: « J’adore la façon dont ces Internet Doctors sont ici en pensant que ce sont les opinions qui comptent. COVID-19, le poids de Zion Williamson. Tous aiment parler et en même temps, ils ne savent absolument rien de ce dont ils parlent. C’est risible. »

Vendre le stock

Oui, je vends mon stock de Zion Williamson. C’est un Blue Devil, donc je vais toujours rocker avec lui et j’espère pour le mieux. Mais sujet aux blessures avec un grave problème de poids, il pourrait être cuit plus tôt que tard. Au moins, nous avons confirmé qu’il était un talent spécial pic.twitter.com/kFqA7tFGas – 🥀Black Sinatra Targaryen Zoldyck (@Todd_Gully) 19 octobre 2021

Et cette personne a écrit à Williamson : « Frère, ce rocher sur ton épaule n’était pas un rocher. C’est ton poids. Perds du poids. Blessures au genou et maintenant au pied et tu n’as joué que 2 saisons ! »

