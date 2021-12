Les fans de la NFL adorent le pic du drapeau de défi de Matt Nagy devant l’arbitre

Le séjour de Matt Nagy à Chicago touche probablement bientôt à sa fin, mais au moins, il a donné aux fans de Bears quelque chose à encourager… pendant un bref instant en tout cas.

Pendant le « Monday Night Football », les Bears de Chicago jouaient un football moins inspiré sous la direction de Nagy en tant qu’entraîneur-chef, cette fois contre les Vikings du Minnesota. À la fin du troisième quart sur la ligne des 10 verges des Vikings, Kirk Cousins ​​a semblé décrocher un premier essai dans une mêlée, comme l’ont décidé les officiels. Nagy n’était pas d’accord avec l’appel, à tel point qu’il ne s’est pas contenté de lancer son drapeau de défi pour que l’équipage puisse y jeter un coup d’œil, il l’a planté juste devant un officiel.

Sérieusement, il s’agit d’une pointe de type Rob Gronkowski de Nagy ici.

Ce n’était pas non plus la première fois dans le match de lundi que Nagy était en colère contre les officiels, car il a écopé d’une pénalité pour conduite antisportive plus tôt dans la nuit.

Alors que le défi de Nagy a entraîné un botté de dégagement des Vikings qui a été partiellement bloqué, donnant aux Bears une position incroyable sur le terrain 17-3 et à la recherche d’un score, un terrible quatrième appel a renvoyé le ballon au Minnesota dans la même séquence.

Malgré le misérable quatrième down qui allait suivre, les fans de la NFL étaient absolument ravis du pic du drapeau défi de Nagy.