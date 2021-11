Les fans de la NFL arnaquent les arbitres à cause d’un mauvais appel au passeur

Les arbitres de la NFL ont été vraiment horribles à deux égards cette année – appeler des pénalités de raillerie et appeler des pénalités terribles pour le passeur.

Dimanche, nous avons peut-être vu la pire brutalité – l’appel du passeur de l’année lorsque les arbitres ont emporté une interception dans la zone des buts par les Saints du Tennessee.

Le secondeur des Saints Kaden Ellis a obtenu un morceau du quart des Titans Ryan Tannehill alors qu’il se débarrassait du ballon, mais il n’a pas failli le frapper à la tête. Il n’y a aucun moyen que cela aurait dû enlever un si gros jeu aux Saints. Pour aggraver les choses, les Titans ont marqué un TD feu vert quelques joueurs plus tard.

Regarde ça:

c’est RIDICULE

l’arbitre a appelé cela un « coup au casque du QB »

a emporté une interception des Saints et a donné aux Titans le 1er et le but pic.twitter.com/AYmNFRvQS1

– Warren Sharp (@SharpFootball) 14 novembre 2021