Les fans de la NFL arnaquent les Chiefs pour avoir donné de mauvais sièges à la mère de Jordan Love

Jordan Love a fait son premier départ dans la NFL aujourd’hui, quelques jours seulement après qu’Aaron Rodgers ait été testé positif pour COVID-19, ce qui est un grand moment pour le pro de deuxième année et sa famille.

Sa petite amie et sa mère ont fait le voyage à Arrowhead pour regarder Love diriger les Packers contre les Chiefs dans un grand match à Kansas City et, eh bien, ils n’ont pas obtenu les meilleurs sièges de la maison pour un match aussi spécial.

Erin Andrews a parlé de Love et de son grand jour au cours du premier trimestre et à la fin, l’émission Fox a montré où étaient assises la petite amie et la mère de QB.

Regardez ces sièges :

#Packers QB Jordan Love a déclaré cette semaine que sa mère avait assisté à tous ses matchs depuis qu’il était en chemise rouge à l’université. Les #Chiefs l’ont placée dans la **dernière rangée** absolue d’Arrowhead pour son premier début de carrière. Criez à FOX pour même l’avoir trouvée. pic.twitter.com/C8wuRC1LUw – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 7 novembre 2021

La rangée du haut ?! Allez, chefs !

Twitter n’y croyait pas.