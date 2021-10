Les fans de la NFL arrachent les Dolphins après une horrible défaite contre les Jaguars

Les Jaguars de Jacksonville ne sont plus des perdants !

Eh bien, ils sont toujours une très mauvaise équipe de football, mais dimanche à Londres, les Jaguars ont remporté leur première victoire depuis la semaine 1 de l’année dernière alors que le panier de 53 mètres de Matthew Wright les a poussés devant les Dolphins, 23-20.

Urban Meyer, qui a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons depuis qu’il a pris la direction de son entraîneur-chef, a remporté sa première victoire de sa carrière dans la NFL.

Les Dolphins, quant à eux, sont tombés à 1-5 avec la défaite et devraient être gênés d’être l’équipe qui a finalement laissé les Jaguars gagner un match.

Voici le panier gagnant pour Jacksonville :

Pour aggraver les choses, les Dolphins ont échangé leur choix de 2021 contre les Eagles et ce choix s’améliore (ou empire) à chaque défaite.

Les fans de la NFL ont écrasé les Dolphins pour la défaite brutale de dimanche contre les Jags :

Et juste comme ça, comme Gase et Sparano avant lui, le début prometteur du mandat d’entraîneur de Flores s’est dissipé en rien de plus qu’une hésitation à se demander s’il est, en fait, la réponse que Miami croyait qu’il était. Pour reprendre les mots de Yogi Berra, « Deja vu all again. »

– Jeff Darlington (@JeffDarlington) 17 octobre 2021