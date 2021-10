Les fans de la NFL bravent le cyclone à la bombe pour regarder le match 49ers-Colts

Un système météorologique connu sous le nom de cyclone à la bombe a traversé la Bay Area dimanche soir et a eu un effet énorme sur le match entre les 49ers de San Francisco et les Colts d’Indianapolis.

Le Levi’s Stadium a été inondé de pluie toute la nuit, mais les fans ont réussi à s’asseoir sur leurs sièges et à braver la pluie ou à se garer dans le hall pour regarder sous l’auvent. Il y avait des dizaines de personnes assises avec des ponchos et des capuches relevées pour regarder le grand match.

Le demi défensif des 49ers de San Francisco Emmanuel Moseley, à gauche, défend une passe destinée au receveur large des Indianapolis Colts Ashton Dulin lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL à Santa Clara, Californie, le dimanche 24 octobre 2021. (AP Photo/Jed Jacobsohn)

Twitter était éclairé par des images et des sons intéressants du jeu.

Le système météorologique a commencé à se déplacer dans l’ouest des États-Unis plus tôt dans la semaine.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), un cyclone bombe est également connu sous le nom de cyclone de latitude moyenne. Les cyclones aux latitudes moyennes sont à l’origine de la plupart des tempêtes dans la zone continentale des États-Unis, note l’agence.

Des travailleurs poussent l’eau d’une bâche couvrant le terrain de la pluie au stade Levi’s avant un match de football de la NFL entre les 49ers de San Francisco et les Colts d’Indianapolis à Santa Clara, Californie, le dimanche 24 octobre 2021. Une puissante tempête a rugi à terre dimanche à Le nord de la Californie, inondant les autoroutes, renversant des arbres et provoquant des coulées de boue alors que les prévisionnistes prédisent des précipitations record. (Photo AP/Jed Jacobsohn)

Un processus appelé bombogenèse peut se produire lorsqu’un cyclone de latitude moyenne s’intensifie rapidement sur une période de 24 heures, faisant chuter d’au moins 24 millibars de pression atmosphérique. En règle générale, une plage de changement en millibars est d’environ 10 à 15 dans ce même laps de temps.

Cela peut se produire lorsqu’une masse d’air froid entre en collision avec une masse d’air chaud, comme l’air au-dessus des eaux océaniques chaudes. La formation du système météorologique à renforcement rapide est la bombogenèse, qui génère le cyclone de la bombe.

Les effets du système dépressionnaire qui se développe rapidement comprennent des vents violents et intenses et des conditions de blizzard et de blanc avec de la neige abondante, en plus des précipitations sur la neige qui peuvent provoquer des inondations. Il n’est pas rare d’avoir au moins une tempête par an et la bombogenèse du nord-est se produit fréquemment pendant les saisons hivernales.

Le porteur de ballon des Colts d’Indianapolis Jonathan Taylor, à gauche, court devant le gardien libre des 49ers de San Francisco Jimmie Ward (1) pendant la première moitié d’un match de football de la NFL à Santa Clara, en Californie, le dimanche 24 octobre 2021. (AP Photo /Jed Jacobsohn)

Alors que les échappés étaient nombreux pendant le match, les deux équipes ont réussi dimanche à combiner pour plus de 45 points.

Julia Musto de Fox News a contribué à ce rapport.