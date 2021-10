Les fans de la NFL ont écrasé la défense de Washington après avoir abandonné un Hail Mary TD facile aux Saints

C’était beaucoup trop facile pour les saints.

J’ai trouvé ceci sur FTW et je voulais partager : %link% Pour plus de belles histoires de sport… *visitez For The Win : https://www.ftw.usatoday.com * suivez @ForTheWin : https://www.twitter .com/forthewin *comme FTW sur Facebook : https://www.facebook.com/usatodayftw