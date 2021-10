Les fans de la NFL écrasent Chris Broussard de FS1 pour une erreur embarrassante

Les émissions de cris de sports du matin sont diffusées chaque jour à la télévision avec des gens qui se crient dessus sur des sujets et des prises qui sont souvent si oubliables qu’ils s’envolent dans l’air du matin et sont fous avant de nous installer pour le déjeuner.

Mais de temps en temps, il y a une prise qui est si mauvaise qu’elle illumine les réseaux sociaux et dont on se souvient bien plus d’une journée.

Cela s’est produit mardi lorsque Chris Broussard est allé sur First Things First de FS1 et a blâmé la défaite des Bills de Buffalo face aux Titans sur le fait que le «tacle gauche du Pro Bowl de Buffalo, Taylor Lewan a été blessé», ce qui a conduit Josh Allen à manquer son quart de tour. en quatrième position dans les dernières secondes du match.

Voici le problème avec cela, cependant – Lewan joue pour les Titans. Il a en fait joué pour les Titans pendant toute sa carrière de 8 ans dans la NFL. Lewan a quitté le match d’hier soir avec une blessure, mais encore une fois, il joue la garde pour les Titans, donc cela n’a rien à voir avec le jeu final des Bills.

Découvrez ce clip. C’est de l’art:

La seule raison pour laquelle les Titans ont gagné est que les Bills manquaient le tacle gauche blessé Taylor Lewan, selon @Chris_Broussard pic.twitter.com/XXGLWyPGxB – Chauves-souris Korked (@korkedbats) 19 octobre 2021

Ce que je préfère à ce sujet, c’est à quel point il a dit avec confiance « Je me demande pourquoi ??? » Comme s’il était sur le point de nous faire part de très bonnes connaissances et que nous allions tous lui faire plaisir à travers nos téléviseurs.

Au lieu de cela, il avait tellement tort et les fans se sont amusés à se moquer de lui :

pour moi, la meilleure partie est quand il voit Dion Dawkins (qui a commencé chaque match pour les Bills depuis novembre 2017, avant même que Josh Allen ne soit repêché) et dit « donc il y a Dawkins », et je pense qu’il a peut-être une chance de se rattraper , puis il dit « CELUI QUI EST » https://t.co/kMiTnFxpa0 – Rodger Sherman (@rodger) 19 octobre 2021

Mec, c’est la façon la plus compliquée de dire « Je ne regarde pas le football » que j’ai vu depuis longtemps. Tout d’abord, affirme Taylor Lewan joue LT pour les Bills, puis dit « Dawkins, qui que ce soit » comme s’il n’était pas le LT de départ pour une équipe du Top 3 de l’AFC. Dawkins a signé un accord de 60 millions de dollars l’année dernière https://t.co/GVgH10dhQ0 – Mike Kaye (@mike_e_kaye) 19 octobre 2021

https://t.co/O2qeFJSLlE pic.twitter.com/jQZiVyyj2Y – Tom E. Curran (@tomecurran) 19 octobre 2021

Eh bien, bien sûr que c’était… Je dois le lui remettre pour qu’il soit toujours bruyant et autoritaire tout en étant complètement et ridiculement dans l’erreur. https://t.co/jKlmogxmv6 – John Glennon (@glennonsports) 19 octobre 2021