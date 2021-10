Les fans de la NFL écrasent Urban Meyer pour une excuse boiteuse après sa défaite

Urban Meyer a passé la semaine dernière à se faire écraser à juste titre par les décisions qu’il a prises en dehors du terrain, ce qui a conduit à une semaine de gros titres embarrassants pour l’entraîneur et l’équipe dont il est responsable.

Eh bien, après la défaite de dimanche contre les Titans, il est maintenant écrasé pour quelque chose qu’il a fait pendant le match et c’est juste un autre mauvais regard pour un gars qui semble être bien au-dessus de sa tête au niveau de la NFL.

Voici ce qui s’est passé : les Jaguars étaient menés de six points lorsqu’ils ont terminé quatrième et ont marqué un but depuis la ligne d’un mètre des Titans au quatrième quart. Le meilleur porteur de ballon de l’équipe, James Robinson (qui avait 149 verges au sol dimanche), a regardé depuis la ligne de touche son remplaçant, Carlos Hyde, faire ceci :

RIEN! ?? 📺: Regardez #TENvsJAX sur @NFLonCBS pic.twitter.com/t3YGKXVN8n – Tennessee Titans (@Titans) 10 octobre 2021

Pourquoi Robinson, le meilleur joueur de l’équipe, n’était-il pas sur le terrain pour cette pièce ? Meyer a dit ceci :

Meyer a dit à propos du 4e et 1 jeu du 1 « Je ne microgère pas qui est dans le jeu. » pic.twitter.com/Vzdyn7QDqD – Jamal Saint-Cyr (@JStCyrTV) 10 octobre 2021

Aïe.

C’est un autre mauvais regard pour un mauvais entraîneur qui a connu plusieurs mauvaises semaines depuis qu’il a rejoint les Jaguars.

Twitter l’a écrasé :